في الخلاط اصنعي الكريب الحلو وطريقة تزيينه بالنوتيلا

يبحث الكثير من السيدات والفتيات عن طريقة عمل الكريب الحلو في المنزل، حيث يحب الأطفال والكبار تناوله، وخاصةً عند تزيينه بالشيكولاته النوتيلا أو الشوكولاتة البيضاء، ومن الممكن أيضاً تزيينه بالفواكه المختلف والعديد من أنواع الشوكولاتة المختلفة، وسنقدم لكم من موقعنا ثقفني خطوات عمل الكريب بالنوتيلا في الخلاط الكهربائي وبمكونات بسيطة من مطبخك، دون الحاجة أن تقوموا بشرائها من الخارج، كما نسرد لكم مختلف أنواع الحشوات التي تناسب الكريب الحلو، ويُذكر أن هذه الوصفة تناسب طريقة عمل الكريب الحادق مع اختلافات بسيطة.

وصفة الكريب الحلو

تُعد هذه الوصفة من أسهل وصفات الحلوى الغربية، فيعود تاريخ الكريب إلى المطبخ الفرنسي، وسنقدم لكم المكونات أدناه:-

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

2 كوب من الحليب السائل البارد.

3 بيضات.

4 ملاعق من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

قومي بإحضار الخلاط الكهربائي، وضعي بيه البيض والحليب والسكر والزيت النباتي والفانيليا، وضربهم حتى يمتزجوا تماماً لمدة خمسة دقائق. بعد امتزاجهم تماماً، قومي بإضافة الدقيق في الخلاط الكهربائي بطريقة تدريجية، واضربيهم لمدة ثلاثة دقائق حتى تمام التجانس الكامل. احضري طاسة تيفال كبيرة، وضعي بها القليل من الزيت النباتي، قومي بتسخينها جيداً. ضعي كمية من الخليط في الطاسة، وهدئي النار، وبعد دقيقة، اقلبي الكريب على الوجه الآخر لمدة دقيقة أخرى. كرري هذه الخطوة الأخيرة، حتى تقومين بالانتهاء من كمية الخليط.

طريقة تحضير الكريب الحلو في الخلاط الكهربائيطريقة تزيين الكريب

من الممكن أن تقومي بتزيين الكريب الحلو بالعديد من الطرق المختلفة، أولها أن تقومين بلفه وتضعي بداخله النوتيلا أو عليه من الخارج، ومن الممكن أن تستخدمين الشوكولاتة البيضاء لتقومين بتزيينه مع النوتيلا، ومن الممكن تقطيع قطع الفاكهة، ووضع الأيس كريم بمختلف النكهات عليه.