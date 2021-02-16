اصنعي البسطرمة البلدي في البيت من كيلو لحمة تعملي كيلو ونص بسطرمة اقتصادية

تعتبر البسطرمة من أصول المطبخ العثماني والمطبخ الأرماني أيضا، والبسطرمة عبارة عن لحم بقري مأخوذ من منطة الفخذ للبقر ويعد طريقة صنع البسطرمة بسيطة وسهلة ولكن تأخذ أكثر من عشرة أيام في نضجها وأهم ما ينجح عمل البسطرمة هي الملح الكثير مع عدة الثقوب في اللحم والتمهل في صنعه جيدا، واليوم من خلال موقعنا “ثقفني ” سنعرض عليكم متابعينا طريقة عمل البسطرمة في البيت بكل سهولة وبمقادير تفصيلية ومظبوطة.

كيلو لحم بقري منزوع الدسم قطعة واحدة.

ربع كيلو من الحلبة المطحونة.

ملح ناعم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من البابريكانا.

أثنان ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

قطعة مربعة من القماش الأبيض الخفيف.

خيط غليظ مثل الحبل.

ربع كوب ماء فاتر.

ملعقة صغير من الشطة.

مكونات تحضير وصنع البسطرمة في البيت:خطوات تحضير صنع البسطرمة في البيت:

تعتبر صنع البسطرمة في البيت بسيطة ومكوناتها متواجدة في كل منزل، وأن البسطرمة منتشرة في كل أنحاء الدول ومعروفة بأن سعرها غالي، لذا سنوضح اليوم من خلال السطور التالية طريقة صنعها في البيت بكل سهولة كل ما عليكي سيدتي فقط بأن تتحلي بالصبر عند صنعها:

الخطوة الأولى: قومي سيدتي بغسل اللحمة جيدا، ثم قومي بالتجفيف عن طريق ورق مناديل المطبخ.

الخطوة الثانية: حضري سكين حامي واصنعي بقطعة اللحم ثقوب كثيرة، ثم اصنعي ثقب كبير أخر في نهاية قطعة اللحمة وقومي بربط الحبل بواسطة أبرة المنجد الكبيرة.

الخطوة الثالثة: ضعي كمية من الملح على قطعة اللحمة وداخل الثقوب التي صنعتيها.

الخطوة الرابعة: نحضر مصفة وبولة عميقة ونضع على المصفة قطعة اللحمة وتحتها البولة واتركيها بالثلاجة يوم كامل حتى يتم تصفية الماء من اللحم تماما.

الخطوة الخامسة: نحضر بولة عميقة اليوم الثاني ونضع بها الحلبة والملح والثوم والبابريكانا، والشطة، ونضع عليهم الماء الفاتر ونخلطهم جيدا حتى يتم عملها مثل العجين المتماسك.

الخطوة التالية: نقوم بتعليق قطعة اللحم ثم نضع الخليط السابق عليها كواقي لقطعة اللحم، ثم قومي بتعليقها وغطيها بالقماشة وضعيها في مكان جيد التهوية.

نتركها لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما حتى يتم نضجها تماما