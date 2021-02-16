هتستغني عن المكياج ماسك توريد الخدود في دقائق خلي شكلك طبيعي

كل فتاة وكل إمرأة تحرص علي أنها تتميز بخدود وردية دائما لكي تظهر جميلة ومشرقة دون أن تحتاج إلي مستحضرات التجميل، لأن هذه المستحضرات تحتوي علي مواد كيميائية تتلف البشرة وبعد استخدامها لفترة قد تظهر الحبوب التي تسبب ازعاج لجميع الفتيات، مما يؤدي هذا إلي استخدام الوصفات الطبيعية الموجودة في حياتنا لأنها لا يوجد لها أي تأثير سلبي علي البشرة، ومن ضمن الوصفات توجد وصفة رائعة لتجعل خدودك وردية وجذابة وتمنحك بشرة نضرة وهذا عن طريق استخدام اللوز.

ماسك توريد الخدود

المكونات:

لوز.

عصير نعناع.

عسل.

بتلات الورد.

طريقة التحضير

في البداية يجب أن نقوم بسحق اللوز جيدا، ويتم سحق بعض بتلات الورد ثم نحضر وعاء ونضع فيه اللوز وبتلات الورد، ثم نضيف إليهم كمية قليلة من العسل وخمس ملاعق صغيرة من عصير النعناع، ثم يتم مزجهم جيدا لنحصل علي قوام كريمي. ثم نضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ستة أيام. بعد ذلك يتم استخدام هذا الخليط ووضعه علي الوجه والخدود بالتحديد، للحصول علي خدود وردية طبيعية. يوضع هذا الخليط قبل النوم وبانتظام وبشكل يومي للوصول إلي النتيجة المطلوبة.

طريقة أخري لتوريد الخدود

وتوجد أيضا عدة طرق لابد من إتباعها للحصول علي الخدود الوردية ومن أهم هذه الطرق هي، يجب تقشير البشرة ولا يوجد فرق في استخدام كريم تقشير أو التقشير الطبيعي فكلاهما واحد، فيجب إستخدام واحد منهم بانتظام للتخلص من خلايا الجلد الميتة التي تتراكم علي البشرة ويجعلها بشرة شاحبة ولكن هذا التقشير عند استخدامه بشكل يومي ويرد الخدود طبيعيا، ولا بد أيضا من اتباع نظام غذائي صحي لأن نقص الفيتامينات والبروتينات والحديد يؤثر على البشرة ولا يجعلها تتمتع بنضارة وجمال.

ويجب غسل الوجه جيدا بالماء الدافئ لأن هذا قد يعمل علي تنشيط الدورة الدموية للبشرة ويجعلها بشرة مشرقة وتتميز بخدود وردية، ويجب أيضا الانتظام في ممارسة بعض التمارين الرياضية ومنها الركض أو رفع الأثقال فهذا يؤثر علي البشرة فيمنحها الجمال المميز ويجعل الخدود تتميز بلون الوردي، ولا بد من تدليك الوجه فهذا عن طريق التدليك بأطراف الأصابع ويجب الشعور بالاسترخاء والراحة وغلق العينين، وذلك عن طريق التدليك من الجبهة إلي الذقن فهذا قد يساعد علي توريد الخدود وبشكل طبيعي دون تعب أو جهد.