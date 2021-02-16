مثل الجاهز طريقة عمل خبز التورتيلا الطري الهش في المنزل عيش الشاورما السوري

يعد خبز التورتيلا من أهم أنواع الخبز ويتم تجهيزه بالعديد من الطرق لأنه من أفضل أنواع الخبز وخاصة في البلدان الأمريكية فهو خبز سهل ويكون عبارة عن خبز مصنوع من الذرة وعلى شكل دائري، ويمكن تجهيزه بكل سهولة في المطبخ لأن مكوناته موجودة في أي منزل، وطريقة تجهيزه بسيطة جدا ولا يكلف الكثير في المكونات ولا يأخذ وقت طويل. طريقة عمل خبز التورتيلا طريقة عمل خبز التورتيلا المكونات كوبان من الدقيق.

كوب إلا ربع من الماء.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير خبز التورتيلا نقوم أولا بتجهيز وعاء مناسب لمزج مكونات العجين بداخله.

نضع بالدعاء الدقيق بعد القيام بنخلة جيدا، ونسكب عليه الماء ونضع زيت الزيتون والملح مع التقليب المستمر حتى الحصول على عجينة متماسكة ومناسبة تماما.

بعد إتمام عملية العجين نقوم بتغطية العجينة في الوعاء بفوطة نظيفة، ونتركها حوالي ربع ساعة، ترتاح.

نقوم بعد ذلك بتشكيل هذه العجينة وتقسيمها إلى 8 كرات.

بعدها نقوم بفرد كل كرة على شكل دائرة .

بعد ذلك نقوم بتجهيز مقلاة مناسبة لحجم الرغيف ولابد أن تكون هذه المقلاة غير قابلة للالتصاق، حتى لا يلتصق الرغيف بها أثناء عملية الطهي.

نضع هذه المقلاة علي نار متوسطة، ونقوم بوضع اول رغيف بالمقلاة ونتركه جوالي دقيقتين بالمقلاة.

وبعد ذلك نقوم بقلب الرغيف علي الوجه الآخر داخل المقلاة ونتركه دقيقتين حتى تمام الطهي.

وهكذا يتم تسوية كافة الكرات بهذه الطريقة نضع الرغيف على الوجه الأول ونتركه دقيقتين ونقليه على الوجه الثاني كذلك دقيقتين.

وهكذا حتى الإنتهاء من الكمية الموجودة بالكامل ويمكن الإستماع بالطعم اللذيذ لهذا النوع من الخبز وهو خبز التورتيلا، البسيط والسهل في التجهيز. طريقة عمل الشوكولاتة الخام حضريها بنفسك في منزلك طريقة تحضير خبز التورتيلا الوسوم

يعد خبز التورتيلا من أهم أنواع الخبز ويتم تجهيزه بالعديد من الطرق لأنه من أفضل أنواع الخبز وخاصة في البلدان الأمريكية فهو خبز سهل ويكون عبارة عن خبز مصنوع من الذرة وعلى شكل دائري، ويمكن تجهيزه بكل سهولة في المطبخ لأن مكوناته موجودة في أي منزل، وطريقة تجهيزه بسيطة جدا ولا يكلف الكثير في المكونات ولا يأخذ وقت طويل. طريقة عمل خبز التورتيلا طريقة عمل خبز التورتيلا المكونات كوبان من الدقيق.

كوب إلا ربع من الماء.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير خبز التورتيلا نقوم أولا بتجهيز وعاء مناسب لمزج مكونات العجين بداخله.

نضع بالدعاء الدقيق بعد القيام بنخلة جيدا، ونسكب عليه الماء ونضع زيت الزيتون والملح مع التقليب المستمر حتى الحصول على عجينة متماسكة ومناسبة تماما.

بعد إتمام عملية العجين نقوم بتغطية العجينة في الوعاء بفوطة نظيفة، ونتركها حوالي ربع ساعة، ترتاح.

نقوم بعد ذلك بتشكيل هذه العجينة وتقسيمها إلى 8 كرات.

بعدها نقوم بفرد كل كرة على شكل دائرة .

بعد ذلك نقوم بتجهيز مقلاة مناسبة لحجم الرغيف ولابد أن تكون هذه المقلاة غير قابلة للالتصاق، حتى لا يلتصق الرغيف بها أثناء عملية الطهي.

نضع هذه المقلاة علي نار متوسطة، ونقوم بوضع اول رغيف بالمقلاة ونتركه جوالي دقيقتين بالمقلاة.

وبعد ذلك نقوم بقلب الرغيف علي الوجه الآخر داخل المقلاة ونتركه دقيقتين حتى تمام الطهي.

وهكذا يتم تسوية كافة الكرات بهذه الطريقة نضع الرغيف على الوجه الأول ونتركه دقيقتين ونقليه على الوجه الثاني كذلك دقيقتين.

وهكذا حتى الإنتهاء من الكمية الموجودة بالكامل ويمكن الإستماع بالطعم اللذيذ لهذا النوع من الخبز وهو خبز التورتيلا، البسيط والسهل في التجهيز. طريقة عمل الشوكولاتة الخام حضريها بنفسك في منزلك طريقة تحضير خبز التورتيلا

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