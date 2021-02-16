الكيكة العادية بدون بيض وبدون لبن والطعم جنان

تعتبر الكيكة من أهم الحلويات التي نستخدمها بشكل يومي في عمل التورتة والجاتوهات بأشكالها المختلف، فالكيكة هي البنية التحتية لعمل كل تلك الحلويات بسهولة، فهناك أنواع كثيرة من الكيكة مثل كيكة الفانيليا وكيكة الشيكوللتة، والبرتقال والليمون أيضاً من أنواع الكيكة الناجحة التي يعشقها الجميع.

وموضوعنا اليوم خاص بعمل أشهر أنواع الكيكة وهى الكيكة العادية ولكن بدون بيض ويدون لبن فقط بالقليل من الدقيق والماء وبعض المكونات الأخرى البسيطة، تابعونا لمعرفة المكونات والطريقة.

كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات. كوب من الماء المغلي. ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. ملعقة كبيرة أو كيس بيكنج باودر. نصف معلقة صغيرة من محسن الكيك. ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض. كوب من الزبادي البلدي. نصف كوب من الزيت النباتي النقي. ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

كريم شانتيه للتزيين شيكولاتة أشكال حسب الرغبة. مكسرات مشكلة حسب الرغبة.

نحضر وعاء عميق لتحضير الكيكة به، ثم نقوم بتجفيفه جيداً حتى لا يلتصق الدقيق به. نقوم بنخل الدقيق جيداً أكثر من مرة لدخول الهواء به ولتنقيته من الشوائب. يوضع البيكنج باودر على الدقيق ويوضع للخليط كربونات الصوديوم والنشا وتقلب كل تلك المكونات مع بعضها البعض. في الخلاط الكهربائي يخفق السكر مع الماء والزبادي والفانيليا على سرعة متوسطة حتى يذوب السكر تماماً. يضاف الزيت النباتي للخليط ويخفق جيداً على سرعة متوسطة ويضاف للخليط الخل اثناء الخفق. يصب الخليط السائل على الدقيق المنخول المضاف إليه البيكنج باودر والفانيليا والكربونات، وتقلب المكونات جيداً بملعقة من السيلكون. نحضر صينية متوسطة الحجم ثم نقوم يدهنها بالسمنة وتبطينها بالدقيق لمنع الإلتصاق. تصب عجينة الكيكة في الصينية المبطنة بالدقيق. توضع الكيكة في الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية. تترك الكيكة في الفرن لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تنضج بالكامل من الخارج والداخل ويتم اختبار نضجها بسكينة رفيعة للتأكد من نضجها من الداخل. تخرج الكيكة من الفرن بعد التأكد من نضجها، وتترك جانباً حتى تبرد تماماً. يجهز الكريم شانتيه ويترك في الثلاجة ساعة على الأقل قبل الاستخدام حتى يكون مترابط. تقطع الكيكة بالعرض لثلاثة طبقات وتحشى بالكريم شانتيه والمكسرات. تزين الكيكة من الخارج بالكريم شانتيه والشيكولاتة المشكلة والمكسرات. توضع الكيكة في الثلاجة لتتماسك قبل تقطيعها وتقديمها. تقطع الكيكة إلى مثلثات وتقدم باردة بألف هنا.

طريقة عمل حنة الحواجب في المنزل بالخطوات باحترافية وبمكونات بسيطة

مكونات الكيكة بدون بيض وبدون لبنمكونات للتزيينطريقة تحضير كيكة عادية بدون بيض وبدون لبن