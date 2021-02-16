سر دقة الباذنجان المخلل مثل المطاعم وأسرار ماء التتبيلة الحارة

سر دقة الباذنجان المخلل يبحث عنها عدد هائل من الأشخاص، وخاصةً السيدات والفتيات، حيث أن الباذنجان المخلل من الممكن تقديمه بجانب العديد من الوجبات، حيث أنه من الممكن أن يتم تقديمه بجانب وجبة الإفطار، حيث يرغب تناوله الكثير من الأشخاص بجانب الفول والفلافل، كما أنه من الممكن تقديمه بجانب وجبة الغذاء، بجانب وجبة البمية أو وجبة الفاصوليا الخضراء أو الفاصوليا البيضاء أو اللوبيا أو غيرها من أنواع الأطعمة، حيث أن مخلل الباذنجان من أكثر أنواع المخللات المحببة للعديد من الناس.

سر دقة الباذنجان المخلل

عندما تقوموا بإتباع الطريقة التي سنقوم بتقديمها أدناه وبالخطوات التي سنقدمها، ستحصلون على طعم الباذنجان المخلل مثل المطاعم، كما سنقدم لكم سر ماء التتبيلة الحارة في مخلل الباذنجان، وذلك من خلال هذا المقال من موقعنا ثقفني.

كيلو من الباذنجان الأسود الرفيع.

2 فلفل أخضر رومي.

2 فلفل شطة أحمر.

ملعقة من الثوم.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الكمون المطحون.

3 ملاعق من الخل.

ليمونة.

القليل من الشطة.

زيت غزير للقلي.

قومي بتنظيف الباذنجان وشقه من النصف، وقليه في زيت غزير. احضري الكبة وضعي بها الفلفل الرومي والفلفل الشطة، والثوم، والملح، والكمون، والخل، والليمون، والشطة، واضربيهم. افتحي الباذنجان من النصف وضعي به الخلطة، وما يزيد عن حشو الباذنجان أضيفي عليه القليل من الماء واسقي به الباذنجان.

مقادير تتبيلة مخلل الباذنجانكيفية تحضير الباذنجان المخلل مثل المطاعم؟

ومن الجدير ذكره أن هناك بعض الأشخاص لا يحبون أن يكون الباذنجان المخلل مقلياً، ويرغبونه أن يكون مسلوقاً، فمن الممكن إحضار حلة بها ماء وسلق الباذنجان بها، واتباع نفس الخطوات في خلطة الحشوة وطريقتها، فيمكن أن تقوموا باختيار الطريقة التي ترغبونها وتقوموا بتطبيقها.