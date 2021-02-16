في 5 دقائق بملعقة نشا تبييض وتفتيح الوجه والرقبة وازالة السواد في البيت من اول مرة

يعد تبييض الوجه والرقبة من أهم الأمور التي يبحث عنها العديد من الفتيات لكي يبدوا مظهرهم أفضل وأكثر أناقة وإشراق، وقد يلجأ العديد منهم إلي إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج أفضل وفي نفس الوقت لا تؤثر بالسلب على البشرة، لأن الوجه من أكثر الأماكن التي تهتم بها الفتيات ولابد أن يبدوا في مظهر مشرق دائما . وصفة الزبادي والنشا لتبييض الوجه والرقبة وصفة الزبادي والنشا لتبييض الوجه والرقبة المكونات. علبة زبادي بيور بدون سكر

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير. نقوم أولا بمزج الزبادي مع النشا، ونضع عليهم ماء الورد.

نستمر في التقليب حتى الحصول على مزيج كريمي.

نغسل الوجه والرقبة جيدا و نقوم بتنشيف.

نطبق هذه الوصفة على الوجه والرقبة ونتركه لمدة 15 دقيقة، حتي تجف.

نقوم بفرك الوجه بحركة دائرية والأصابع.

نشطف الوجه بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرتين بالأسبوع.

يمكننا وضع مرطب مناسب لترطيب البشرة . أفضل وأبسط وصفة لتبييض أي منطقة بالجسم أفضل وأبسط وصفة لتبييض أي منطقة بالجسم المكونات. ملعقتين من الأرز المطحون.

ملعقتين من اللبن البودرة .

ملعقتين من البن.

ملعقتين من ماء الورد. طريقة التحضير. نقوم أولا بمزج المكونات جميعها من أرز مطحون ولبن بودرة وملعقتين من اللبن وماء الورد.

بعد التقليب جيدا والحصول على قوام الماسك الكريمي.

نقوم بشكل الوجه بالماء الدافئ وتجفيفه بمنشفة أو أي منطقة أخري نريد تبييضها بالجسم نقوم بغسلها بالماء الدافئ وتجفيفها.

ثم نطبق هذا الماسك على المكان المراد تبييضه وتركه لمدة ثلث ساعة لتمام الجفاف جيدا.

وبعد ذلك نقوم بفرك الجسم بحركة دائرية بأطراف الأصابع حتي إزالة الماسك من الجسم أو من الوجه.

ثم نشطف الجسم ومرطب بمركب مناسب وتكرر الوصفة مرة كل يومين، للحصول على أفضل وأسرع نتيجة التبييض. التخلص من برودة القدمين في فصل الشتاء الوسوم

يعد تبييض الوجه والرقبة من أهم الأمور التي يبحث عنها العديد من الفتيات لكي يبدوا مظهرهم أفضل وأكثر أناقة وإشراق، وقد يلجأ العديد منهم إلي إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج أفضل وفي نفس الوقت لا تؤثر بالسلب على البشرة، لأن الوجه من أكثر الأماكن التي تهتم بها الفتيات ولابد أن يبدوا في مظهر مشرق دائما . وصفة الزبادي والنشا لتبييض الوجه والرقبة وصفة الزبادي والنشا لتبييض الوجه والرقبة المكونات. علبة زبادي بيور بدون سكر

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير. نقوم أولا بمزج الزبادي مع النشا، ونضع عليهم ماء الورد.

نستمر في التقليب حتى الحصول على مزيج كريمي.

نغسل الوجه والرقبة جيدا و نقوم بتنشيف.

نطبق هذه الوصفة على الوجه والرقبة ونتركه لمدة 15 دقيقة، حتي تجف.

نقوم بفرك الوجه بحركة دائرية والأصابع.

نشطف الوجه بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرتين بالأسبوع.

يمكننا وضع مرطب مناسب لترطيب البشرة . أفضل وأبسط وصفة لتبييض أي منطقة بالجسم أفضل وأبسط وصفة لتبييض أي منطقة بالجسم المكونات. ملعقتين من الأرز المطحون.

ملعقتين من اللبن البودرة .

ملعقتين من البن.

ملعقتين من ماء الورد. طريقة التحضير. نقوم أولا بمزج المكونات جميعها من أرز مطحون ولبن بودرة وملعقتين من اللبن وماء الورد.

بعد التقليب جيدا والحصول على قوام الماسك الكريمي.

نقوم بشكل الوجه بالماء الدافئ وتجفيفه بمنشفة أو أي منطقة أخري نريد تبييضها بالجسم نقوم بغسلها بالماء الدافئ وتجفيفها.

ثم نطبق هذا الماسك على المكان المراد تبييضه وتركه لمدة ثلث ساعة لتمام الجفاف جيدا.

وبعد ذلك نقوم بفرك الجسم بحركة دائرية بأطراف الأصابع حتي إزالة الماسك من الجسم أو من الوجه.

ثم نشطف الجسم ومرطب بمركب مناسب وتكرر الوصفة مرة كل يومين، للحصول على أفضل وأسرع نتيجة التبييض. التخلص من برودة القدمين في فصل الشتاء

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