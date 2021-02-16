طريقة فرد الشعر في البيت بوصفات طبيعية للرجال والنساء بالخطوات

طريقة فرد الشعر في البيت , تسعى الكثير من الفتيات للحصول على شعر ناعم عن طريق عمليات الفرد والكي وغيرها من الطرق المتبعة في مراكز التجميل، ولكننا سوف نخبركِ كيف تعتنين بشعرك وكيفية فرده في المنزل، و للتعرف على نوع شعرك عليكِ غسله جيداً بالشامبو الخاص بكِ ثم جففيه برفق بالمنشفة وابتعدي تماماً عن المجفف الكهربائي لأنه يضر بشعرك، ثم قومي بتمشيطه واتركيه ليجف تماماً بعدها سيصبح من السهل عليكِ تحديد نوعه للتعامل معه.

طريقة فرد الشعر في البيت

يبحث كل من الرجال والسيدات عن طرق لفرد الشعر الخشن والمجعد ليكون ناعم ومصفف مثل الحرير، ولذلك نقدم لكم عملائنا الكرام طرق طبيعية لفرد الشعر وتكون مجربة ومضمونة وعند تجربتها سوف تظهر نتائجها المذهلة بوقت سريع ومن الطرق الآتي.

الحليب والعسل

من المعروف أن الحليب يحتوي على فيتامينات وبروتينات مفيدة و مغذية ومقوية للشعر، بينما العسل فيحافظ على نعومة ولمعان الشعر والطريقة مثل الاتي:-

نصف كوب من الحليب.

ثلاثة ملعقة كبيرة من العسل.

أولًا نحضر اناء ونضيف إليه العسل و الحليب ويتم الخلط الجيد حتى يتجانس مع بعضهم.

وبعد ذلك نحضر الخليط التي تم تحضيره ويتم توزيعه على الشعر ونتركه لمدة تتراوح بين ساعة أو ساعة ونصف.

بعد هذه المدة يغسل الشعر جيدًا بالشامبو والماء الدافئ وللحصول على نتائج فعالة يجب تكرار هذه الطريقة مرة واحدة كل أسبوع ونضمن لكم للحصول على أفضل النتائج.

المقاديرطريقة التحضير

خلطة زيت الزيتون والبيض

البيض مفيد ومغذي للجسم والشعر ويساعد في نعومة ولمعان الشعر، بينما زيت الزيتون فهو يكون مرطب ومنعم أيضا للشعر والطريقة كالتالي :-

3 بيضات.

6 ملاعق زيت زيتون.

أولًا نحضر اناء ونضيف البيض ويتم خفقه جيدا بعد ذلك نضيف زيت الزيتون ويتم الخفق.

يتم دهن الشعر بالخليط التي تم تحضيره وأثناء وضع الخليط يتم تمشيط الشعر.

وبعد الانتهاء من وضع الخليط على الرأس نتركه لمدة ساعة على الأقل وبعد ذلك يغسل جيدًا بالشامبو والماء الدافئ.

المقاديرطريقة التحضيرخل التفاح

يعمل خل التفاح على نعومة الشعر والتخلص من الشعر المجعد ويساعد أيضًا على لمعانه، ويعمل الخل أيضًا على التخلص من الأوساخ بالشعر وفروة الرأس والطريقة تكون كالآتي:-

ربع كوب خل تفاح.

كوب ماء دافئ.

نحضر كوب كبير ونضيف إليه خل التفاح والماء ونتركه جانبًا ويتم غسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ وبعد الانتهاء من الغسل يشطف الشعر بخلطة خل التفاح.

وللحصول على نتائج يجب أن تكرر هذه الخطوة مرة كل أسبوع على الأقل والآن سوف تحصل على شعر ناعم ولامع.

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طريقة التحضير