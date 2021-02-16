طريقة عمل الجبن الكريمي للسندويتشات في المنزل بـ 4 مكونات فقط

طريقة عمل الجبن الكريمي للسندويتشات , تبحث العديد من الأمهات عن طريقة عمل الجبن الكريمى للسندويشات لأن الجبنة الكريمى من اشهى الأكلات والمحببة لدى الأطفال الصغار وتتميز بطعمها اللذيذ والرائع ولذلك تريد السيدات معرفة إعدادها لتقوم بإعدادها بالمنزل ولذلك نقدم لكم في السطور الآتية طريقة عمل الجبن الكريمى السندويشات خطوة بخطوة بالمنزل فتابعو معنا.

طريقة عمل جبنة كريمي للسندوتشات

من المعروف أن الجبن الكريمى تكون متعددة الإستخدام ويتم إستخدامها في تحضير الكثير من الأطباق وتدخل الجبنة الكريمى أيضا في تحضير الكثير من المعجنات.

ستة كوب كبير حليب.

خمسة ملعقة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف كوب زبدة.

نحضر إناء ونضعه على النار ونضيف بالإناء الحليب السائل ونتركه حتى يغلو على النار.

وبعد أن يغلي الحليب نضيف عصير الليمون بشكل تدريجي مع التحريك المستمر.

وعندما ينفصل الحليب ويكون عبارة عن كتل يرفع من على النار ويتم تصفيته لإزالة السوائل.

وبعد الحصول على الجبنة يمكنك وضعها بالخلاط وإضافة الزبدة والملح للحصول على جبنة كريمي وبعد ذلك اخرجيها من الخلاط وتترك في الثلاجة لمدة عشرين يوم.

وبذلك تكون الجبن الكريمى جاهزة للسندوتشات ويمكنك سيدتي حشوها لأطفالك لكي يستمتعون بالطعم اللذيذ والشهي.

المقاديرطريقة التحضير

طريقة عمل الجبن الكريمى الفوري

الجبن الكريمى تحتوي على الكثير من الفوائد المفيدة والمغذية للأطفال ولذلك يمكنك سيدتي صنع عمل الجبنة لأطفالكم حيث يتم استخدامها في الكثير من أنواع الحلويات المحببة لدى الأطفال.

كوب ونصف من الحليب السائل.

كوب ونصف من الزيت.

إثنين صفارة بيضة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

أولا يمكنك سيدتي احضار الخلاط الكهربائي وضعي بالخلاط الحليب وعصير الليمون وصفار البيض.

ويتم خلط كافة المكونات مع بعضها لتصبح مثل الجبنة، ثم ضعي الخليط في وعاء ويمكنك وضعه بالثلاجة لكي يبرد.

والآن تكون الجبن الكريمى جاهزة للاستخدام في أي وقت ويمكنك عمل سندويتشات لأطفالك.

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المقاديرطريقة التحضير