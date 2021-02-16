ضعيه على شعرك لمدة اسبوع لتطويل وتكثيف الشعر بجنون حتي الركب نمو بلا توقف

يريد الكثير من النساء أو الفتيات الحصول علي شعر طويل وناعم وصحي وجذاب، فمن أكثر المشاكل التي تواجه كل فتاه هي مشكلة تساقط الشعر لأن في النهاية يصبح الشعر قصير وخفيف، فبسبب ذلك يتجه الجميع إلي البحث عن الحلول السريعة اللازمة لتطويل الشعر، فوجد أن تناول الفيتامينات من أكثر الأشياء التي تعمل علي زيادة نمو الشعر ولكن هذه الفيتامينات تفيد الجسم ومهمة لصحة الإنسان، وهي لا تؤثر بشكل مباشر في تطويل الشعر ولكن عند نقص وجودها في بعض الوجبات فقد تؤثر نمو الشعر، لذلك يجب الالتزام بتناول الفيتامينات بشكل مستمر عن طريق المواد الغذائية.

تطويل الشعر

وتوجد عدة طرق تساعد علي تطويل الشعر فهذه الطرق لا تحتاج إلي استخدام الخلطات الطبيعية أو استخدام أنواع كريمات معينة، ولكن يمكن الالتزام بقص الشعر وبشكل مستمر فإن أطراف الشعر الجافة قد تعمل علي عدم نمو الشعر لذلك يجب قص أطراف الشعر، ويجب الاعتناء بفروة الرأس وذلك عن طريق استخدام أي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية فنقوم بتدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين وهذا يساعد علي تنشيط الدورة الدموية، وأيضا لا بد من استخدام الشامبو المناسب لنوع الشعر حيث يوجد الشامبو الجاف فهذا النوع يساعد علي تطويل الشعر ويجعله صحي ويجب استخدام مرطب للشعر، والتجنب من قص أطراف الشعر عند النوم ويجب أيضا تناول المكملات الغذائية فهي قد تساعد علي تكثيف الشعر وتطويله ونمو بشكل سريع.

خلطة تطويل الشعر

المكونات:-

زيت الروزماري. نوع من أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت الجوجوبا أو زيت الأفوكادو.

طريقة التحضير :

نحضر وعاء ونضع فيه قطرتان من زيت الروزماري، ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من زيت الأفوكادو أو زيت الجوجوبا، ويتم خلط هذه المكونات بطريقة جيدة. ثم نقوم بوضع هذا الخليط علي الشعر ويتم تدليكه جيدا علي فروة الرأس. وبعد ذلك نترك هذا الخليط علي الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبا. ثم يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، ويجب تكرار هذه الطريقة مرتين كل أسبوع لنحصل علي شعر طويل.