طريقة تنظيف الممبار بالدقيق لإزالة أي روائح كريهة بدون مجهود

طريقة تنظيف الممبار بالدقيق هي واحدة من الطرق الناجحة جداً لتنظيف الممبار أو العصبان أو ما يسمى أيضاً الباجة أو الغمة حيث تشتهر تلك الأكلة في عدد كبير من الدول العربية وكل دولة لها مسمى خاص لأكلة الممبار المصري وكذلك طريقة عمل مختلفة أيضاً، في مصر يتم حشو الممبار باستخدام الأرز مع الصلصة وخلطة الخضروات مثل خلطة المحشي المصري اللذيذ، ولكن قبل طهي الممبار وحشوه لا بد من تنظيف الممبار جيداً حتى يخلو من أي روائح كريهة، الآن نقدم لكم كيفية تنظيف الممبار بالدقيق للتخلص من أي روائح غير مستحبة بسهولة. طريقة تنظيف الممبار بالدقيق يُحضر الممبار ثم يُقطع إلى قطع طولها حسب الرغبة.

يُغسل الممبار بالماء الجاري لعدة دقائق للتخلص من أي شوائب عالقة.

بظهر السكين نفرك قطع الممبار بعد فردها على سطح مستوٍ، ثم نقلب الممبار من الخارج إلى الداخل ونفرك بظهر السكين للتأكد من التخلص من كل الشوائب.

نشطف الممبار تحت الماء الجاري مرة أخرى ثم نضع مقدار كوب من الدقيق الأبيض أو دقيق الذرة مع كل كيلو من الممبار مع ملعقة كبيرة من الملح ثم نفرك بها الممبار لمدة دقيقة حتى يتغطى تماماً بالدقيق.

نترك الممبار مع الملح والدقيق لمدة ساعة ثم نشطفه. طريقة تنظيف الممبار بالخل والليمون طريقة تنظيف الممبار بالخل والليمون تعتبر هي الطريقة المكملة لتنظيف الممبار بالدقيق أو الخطوة التالية في تنظيف العصبان في البيت.

بعد خطوة الدقيق نشطف الممبار ثم نضيف إليه مقدار نصف كوب من الخل مع عصير ليمونة وملعقة كبيرة من الملح ثم نتركه لعدة ساعات ونشطفه وسوف نجد وقتها أن الممبار قد نظف تماماً وأصبح بلا أي رائحة.

الأن نستطيع أن نشطفه بالماء ثم نبدأ في حشوه وسلقه في الشوربة ومن ثم نقليه ونقدمه. طلب مساعدة نقدية وإسقاط قروض البنوك أو أي بنك أخر من الديوان الملكي طريقة تنظيف الممبار بالدقيقطريقة تنظيف الممبار بالخل والليمون الوسوم

طريقة تنظيف الممبار بالدقيق هي واحدة من الطرق الناجحة جداً لتنظيف الممبار أو العصبان أو ما يسمى أيضاً الباجة أو الغمة حيث تشتهر تلك الأكلة في عدد كبير من الدول العربية وكل دولة لها مسمى خاص لأكلة الممبار المصري وكذلك طريقة عمل مختلفة أيضاً، في مصر يتم حشو الممبار باستخدام الأرز مع الصلصة وخلطة الخضروات مثل خلطة المحشي المصري اللذيذ، ولكن قبل طهي الممبار وحشوه لا بد من تنظيف الممبار جيداً حتى يخلو من أي روائح كريهة، الآن نقدم لكم كيفية تنظيف الممبار بالدقيق للتخلص من أي روائح غير مستحبة بسهولة. طريقة تنظيف الممبار بالدقيق يُحضر الممبار ثم يُقطع إلى قطع طولها حسب الرغبة.

يُغسل الممبار بالماء الجاري لعدة دقائق للتخلص من أي شوائب عالقة.

بظهر السكين نفرك قطع الممبار بعد فردها على سطح مستوٍ، ثم نقلب الممبار من الخارج إلى الداخل ونفرك بظهر السكين للتأكد من التخلص من كل الشوائب.

نشطف الممبار تحت الماء الجاري مرة أخرى ثم نضع مقدار كوب من الدقيق الأبيض أو دقيق الذرة مع كل كيلو من الممبار مع ملعقة كبيرة من الملح ثم نفرك بها الممبار لمدة دقيقة حتى يتغطى تماماً بالدقيق.

نترك الممبار مع الملح والدقيق لمدة ساعة ثم نشطفه. طريقة تنظيف الممبار بالخل والليمون طريقة تنظيف الممبار بالخل والليمون تعتبر هي الطريقة المكملة لتنظيف الممبار بالدقيق أو الخطوة التالية في تنظيف العصبان في البيت.

بعد خطوة الدقيق نشطف الممبار ثم نضيف إليه مقدار نصف كوب من الخل مع عصير ليمونة وملعقة كبيرة من الملح ثم نتركه لعدة ساعات ونشطفه وسوف نجد وقتها أن الممبار قد نظف تماماً وأصبح بلا أي رائحة.

الأن نستطيع أن نشطفه بالماء ثم نبدأ في حشوه وسلقه في الشوربة ومن ثم نقليه ونقدمه. طلب مساعدة نقدية وإسقاط قروض البنوك أو أي بنك أخر من الديوان الملكي طريقة تنظيف الممبار بالدقيقطريقة تنظيف الممبار بالخل والليمون

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