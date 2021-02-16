أخطاء يجب تجنبها للحفاظ على الشعر الناعم في الشتاء وأفضل وصفات العناية بالشعر

نعرض لكم أفضل نصائح العناية بالشعر لجميع السيدات في الوطن العربي، حيث أن الشعر هو تاج المرأة وترغب كل امرأة في العناية به والاهتمام به حتى يظل ناعم وذو مظهر جميل، ولذلك فإننا نبرز لكم بعض الأخطاء التي يجب تجنبها للحفاظ على الشعر خاصة في فصل الشتاء، والذي يؤثر بشكل كبير على الشعر ويجعله يتقصف ويصبح مجعد، كما نوضح لكم أفضل الوصفات التي تجعل الشعر أكثر طولاً ولمعاناً وبدون أي تقصف أو تساقط.

أخطاء يجب تجنبها للحفاظ على الشعر

نعرض لكم الآن أكثر الأخطاء التي تعتاد عليها السيدات بدرجة كبيرة وتقوم بها بدون العلم بأنها تضر شعرهم، حيث يجب التوقف عن تلك الأخطاء واتباع الطرق الصحية التي تساعد الشعر على الطول والقوة واللمعان ولا تؤثر عليه.

الاستخدام المفرط للمواد الكيماوية في غسل الشعر يؤدي إلى تجعيده ويفقد لمعانه.

تمشيط الشعر وهو مبلل يؤدي إلى تجعد الشعر وتقصفه، حيث يجب على جميع السيدات تجفيفه جيداً قبل البدء في التمشيط.

الاستخدام الكثير للصبغات يؤدي إلى ضرر كبير للشعر.

الاستخدام المفرط للمكواة والسيشوار يضر الشعر.

عدم تعريض الشعر إلى أشعة الشمس يعد من عوامل تقصفه وعدم طوله، حيث يجب تعريضه إلى أشعة الشمس بصفة متواصلة حتى يحصل على العناصر التي يحتاج إليها للنمو الصحي والتي تتوافر بشكل كبير في أشعة الشمس.

وصفات العناية بالشعر

ونعرض لكم الآن أفضل النصائح التي يجب اتباعها من أجل الحصول على شعر أكثر قوة ولمعان، حيث أن الشعر يحتاج إلى عناية طوال الوقت وعدم إهماله وفي حالة الابتعاد عن الأخطاء التي ذكرناها بالأعلى والبدء في القيام بالعناية به سوف تظهر النتيجة بشكل كبير.

أن يتم استخدام شامبو طبيعي ولا يحتوي على مواد كيميائية مضرة.

استخدام نوع الشامبو المناسب لنوع الشعر لتجنب التساقط والتقصف.

تمشيط الشعر بشكل يومي وعدم إهماله، وأن يكون التمشيط من الأسفل إلى الأعلى.

استخدام كريمات وزيوت طبيعية.

شرب الماء بكثرة لمنع جفاف الشعر.

تناول الخضروات والفواكه بشكل كبير.

تعريض الشعر إلى الهواء وأشعة الشمس بشكل يومي.