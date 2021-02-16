طريقة صحيحة لتفريز الخضروات استعداداً لشهر رمضان

طريقة تفريز الخضروات الصحيحة، مع اقتراب شهر رمضان الكريم تقوم ربة المنزل بالتفكير في طريقة تحضير الطعام وأصناف الطعام التي ستقوم بطبخها طوال شهر رمضان، مما يأخذ من وقتها الكثير في نهار يوم رمضان ويحرمها ذلك من أداء العبادات التي تقوم بها، لذلك تبحث عن الحل الأسهل في تحضير الطعام والخضار، لذلك نقدم لكل ربة منزل طريقة تخزين الخضروات بكل سهولة حتى تصبح جاهزة على الطبخ فقط في شهر رمضان.

كيفية تفريز القلقاس

عند التفكير في تفريز القلقاس قد يجد البعض صعوبة في تخزينه ولكن طريقة تخزين القلقاس تكون كالتالي:

اختيار حبات القلقاس ذات الرأس المستدير وحجمها متوسط، وبعد ذلك نقشر حبات القلقاس تلك وتقطع لشرائح دائرية. ننظف شرائح القلقاس المقطعة باستخدام منشفة مطبخ جافة ونظيفة، ولا يفضل أن يغسل حتى لا ينتج مادته اللزجة الصعبة الإزالة. نقوم الآن بتقطيع الشرائح إلى مكعبات حجمها صغير وتوضع في وعاء عميق. توضع على كل كمية من مكعبات القات مقدار ثلاثة ملاعق عصير ليمون لمنع المادة اللزجة من الإفراز في وقت تخزينه. نقوم بعد ذلك بغسل السلق ونزع السيقان والأوراق ووضعه في كبة مع كزبرة للفرم. ومن ثم يوضع السلق المفروم في مقلاة على النار لنتخلص من الماء، وبعد ذلك يضاف مقدار ملعقة ثوم مفروم ومقدار ملعقة زبدة. ونقلب جيدًا بين المكونات ونضع مقدار كوب شوربة ويترك حتى يغلي. وعندما يبرد يوضع في أكياس تخزين بلاستيكية، وفي الفريزر مباشرةً.

كيفية تفريز البسلة

لتخزين البسلة يتم تجهيز ربع أو نصف كيلو جزر لمقدار كل كيلو بسلة:

يغسل الجزر بشكل جيد مع إزالة القشرة الخارجية له ، ويقطع لمكعبات بحجم صغير. يتم تفريط البسلة في وعاء عميق، وتغسل بالماء بشكل جيد وتترك به حتى تصبح نظيفة. توضع البسلة والجزر في مصفاة واحدة للتخلص من الماء. ومن ثم نضعهما في أكياس التخزين مباشرة وعلى الفريزر ويجب التأكد من خلو الأكياس من الهواء.

تغسل حبات الكوسة جيدًا وتقطع لشرائح. وفي إناء به ماء مغلي توضع الكوسة لمدة 3 دقائق فقط، وتقلب جيدًا مع إضافة عصير الليمون للماء. وبعد ذلك توضع الكوسة في ماء مثلج لعشر دقائق، وتصفى من الماء بعد ذلك وتوضع على منشفة لامتصاص الماء. وعندما تجف توضع في أكياس التخزين وفي الفريزر.

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