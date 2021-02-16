ضعيها مرة كل أسبوع لزيادة طول الشعر 10 سنتيمتر فى شهر واحد فقط

يتميز شعر الهنديات بأنه أفضل الشعور في العالم من حيث الكثافة والطول والنعومة، وقليل جدا ما يتعرض شعرهن للتقصف والتساقط، وذلك يرجع إلى تمسكهن بتراثهن العلاجي للشعر بالوصفات الطبيعية المتوارثة عبر الأجيال، ويعتبر الحصول على شعر الهنديات هو هدف كل فتاة عربية، لذا وبعد البحث والتواصل مع خبراء التجميل الهنود عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد توصلنا لوصفة اليوم، والتي تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه وعلاج الصلع والعمل على إنبات الفراغات بشكل سريع وفعال.

نصف كوب من الأرز.

2 كوب من الماء.

نصف حبة من البصل.

أفضل وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر

يعمل الأرز على إنبات الشعر وتطويله وتنعيمه بشكل سريع، كما يعمل ماء الأرز على إصلاح الشعر التالف عن طريق تقليل الهيشان والتقصف، بالإضافة إلى تقوية جذور الشعر وتغذيته، أما البصل والذي يحتوى على عنصري الكالسيوم والكبريت فهو يمنع الشعر من التكسر ويقويه، كما يُعد من أفضل المكونات لزيادة كثافة الشعر وإعادة إنبات الفراغات وعلاج جميع مشاكل الشعر، حيث يقلل من تساقط الشعر ويزيد من لمعانه، ولأنه غنى بمضادات الأكسدة، لذا يحمى البصل من الشيب المبكر، كما يعمل على خفض خطر الإصابة بالقمل.

يتم وضع الأرز بعد غسله فى وعاء ثم إضافة الماء عليه وتركه لمدة 24 ساعة. بعد مرور الوقت المذكور يتم تصفية الأرز. فى نفس الوقت يتم بشر البصل ثم عصره أو تصفيته بواسطة مصفاة دقيقة الثقوب للحصول على العصير السائل فقط. يتم إضافة عصير البصل المُصفى على ماء الأرز المنقوع المُصفى، ووضع الخليط داخل زجاجة بخاخ.

طريقة التحضيرطريقة الاستخدام

يتم تطبيق خليط ماء الأرز وعصير البصل على فروة الرأس مع التدليك بحركات دائرية بواسطة أصابع اليدين، وذلك لتنشيط الدورة الدموية ولتحقيق الاستفادة القصوى لجذور الشعر، وتستمر عملية التدليك لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم يتم بخ باقى المنقوع على الشعر بالكامل، وبعد ذلك يتم تمشيط الشعر وتغطيته بواسطة وعاء بلاستيكي، وترك الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين.

بعد مرور الوقت المذكور يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين، وسوف تلاحظين فارق رهيب عن تجربة، ولأول وهلة سوف يبدأ علاج كافة مشاكل شعرك، حيث يُلاحظ تنعيم الشعر ومنع تساقطه من الاستعمال الأول، ويتم تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيا، ومع التكرار سنلاحظ الفارق من حيث تطويل الشعر وزيادة كثافته وملء فراغات الشعر والقضاء على الصلع، وبعد الاستخدام الرابع للوصفة أو بعد شهر تماما سوف تلاحظين زيادة طول شعرك بما لا يقل عن 4 سم وقد يصل إلى 10 سم.

زيادة طول وكثافة الشعر بسرعة

ومع الابتعاد عن مسببات تلف الشعر والتي تتسبب بدورها في ضعف الشعر وتقليل قدرته على النمو كالمعتاد، أنصحك سيدتي بتجربة تلك الوصفة العجيبة والتي هي عبارة عن منقوع خليط من الأعشاب الطبيعية من عند العطار، تلك الوصفة يتم تطبيقها مرتين فقط في العمر لزيادة رهيبة في طول وكثافة الشعر، ويمكنك الاعتماد عليها بشكل أساسي مع خلطتنا التي قدمناها لك اليوم للتحكم في انتظام عملية النمو لشعرك.

أما إذا كنت تعانين من فراغات في فروة الرأس أو الشعر الخفيف في غرة الرأس، فأنصحك بتناول ملعقة من زيت الزيتون يومياً في الصباح مع قليل من الجنسنج المطحون لمدة شهر وسوف تلاحظين النتيجة على جسمك بالكامل وليس شعرك فقط، كما أنصحك بتلك الخلطة المذهلة التي يتم استخدامها مع الشامبو الخاص بك لتكثيف الشعر وإنبات الفراغات وتحفيز نمو المناطق المنحولة من الشعر.