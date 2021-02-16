وصفة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم نهائياً وتفتيح البشرة في دقائق وبدون ألم، العديد من النساء تسعي للحصول علي قدر كبير من الجمال حيث أن أول خطوات الجمال هي إزالة شعر الوجه والجسم نهائياً، ولكن تعد من أصعب الأمور علي الكثير من الفتيات والسيدات وذلك لأنها تتسبب في ألماً شديداً عند نزع الشعر بالطرق التقليدية، مثل شفرات الحلاقة أو السويت وعلي الرغم من فاعلية هذه الطرق إلا أنها تسبب التهابات وظهور حبوب، تؤثر بالسلب علي مظهر الوجه والجسم ولهذا من خلال موقع ثقفني سوف أقدم لكم وصفة النشا للتخلص من شعر الوجه والجسم وتفتيحها بكل سهولة من غير ألم.

وصفة طبيعية للتخلص من شعر الوجه والجسم وتبييضها في دقائق

التخلص من الشعر الزائد في الوجه والجسم من أكثر الأشياء التي ترغب بها العديد من النساء، ولهذا تبحث عن أفضل الوصفات والخلطات لإزالة شعر الوجه والعانة، ويوجد العديد من وصفات التخلص من الشعر ومن ضمن هذه الوصفات هي وصفة النشا حيث يعد من المكونات الفعالة في إزالة الشعر الزائد وتفتيح البشرة ويمنع ظهور الشعر مرة أخري لفترات طويلة دون الشعور بالألم الناتج عن إزاله الشعر.

ملعقة صغيرة من النشا.

1/2 ملعقة صغيرة من الخل.

مكونات وصفة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم وتفتيحها بدون ألمطريقة تحضير وصفة النشا للتخلص من شعر الوجه والجسم وكيفية استخدامها

للحصول علي وجه وجسم خالي من الشعر الزائد نهائياً وبدون ألم، كل ما عليك هو القيام بإتباع الخطوات التالية حيث يتم التخلص من الشعر بالمكونات التالية

1/2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

عصير ليمونه.

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

1/2 ملعقة كبيرة من النشا.

قطعة من القطن.

قومي بوضع بيكربونات الصوديوم في وعاء صغير ثم أضيفي عصير الليمون، وسوف تلاحظي فوران وبعد أن يهدأ ضعي معجون الأسنان والنشا وامزجي المكونات.

توضع الوصفة علي المنطقة المراد نزع الشعر منها ونتركها لمدة 30 دقيقة، ثم باستخدام قطعة من القطن ونمسح الوصفة عكس اتجاه نمو الشعر وسوف تلاحظي اختفاء الشعر نهائياً وبدون ألم.

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طريقة الاستخدام