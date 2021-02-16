علاج تجاعيد العين نهائياً وإزالة الهالات السوداء في أقل من 7 أيام طبيعياً

تعاني العديد من النساء من مشكلة ظهور التجاعيد في منطقة حول العينين وتحتها، كما يعاني البعض أيضا من مشكلة الانتفاخ حول العين والتجويف والهالات السوداء التي يعاني منها الأغلبية، وذلك لأن طبقة الجلد في تلك المنطقة رقيقة للغاية وتتأثر بشدة بفعل العوامل الجوية والصحية وتتأثر أيضا بكثرة استخدام مساحيق التجميل، وفي موضوعنا اليوم سوف نقوم بعرض عدة طرق طبيعية لتحضير كريمات وماسكات من المنزل تعالج تلك المشاكل نهائيا في خلال أسبوع واحد.

كريم الألوفيرا والفازلين لعلاج تجاعيد العين

التخلص من تجاعيد العين والهالات السوداء نهائياً أولاً وصفات طبيعية لعلاج تجاعيد حول العين

مكونات الكريم الأول هي عبارة عن ملعقة من اي نوع فازلين متواجد، ملعقة من زيت جوز الهند، ملعقة من جل الصبار أو الألوفيرا، بالاضافة إلى القليل من زيت فيتامين E، ويتم تحضير وعاء زجاجي ويتم إضافة مقادير المكونات السابق ذكرها،ثم يتم مزج المكونات جيدا حتى يتم الحصول علي قوام كريمي، يُطبق الكريم يوميا قبل النوم في منطقة حول العين عن طريق الطبطبة، ويتم عمل مساج بحركات دائرية لتدفق الدم إلى منطقة حول العين؛ مما يُحفز تكوين مادة الكولاجين.

كريم خليط الزيوت لتجاعيد العين

ويتكون الكريم الثاني في موضوعنا اليوم للتخلص من تجاعيد العينين الكريم الثاني من زيت الزيتون البِكر، زيت فيتامين E، زيت الخروع، زيت اللوز الحلو، بالاضافة إلى زيت جوز الهند، ويتم تحضير قنينة زجاجية وإضافة المكونات السابق ذكرها بكميات متساوية، ثم يتم خلط المكونات حتى يتم الحصول علي قوام متجانس، يُدهن الكريم قبل النوم يوميا في منطقة حول العين عن طريق الطبطبة، ويتم أيضا عمل تدليك بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة لتحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي.

تمارين لعلاج تجاعيد العين

يتم عمل طبطبة في منطقة حول العين بأطراف الأصابع يوميا صباحا ومساءا، يتم شد المنطقة من اليمين واليسار جيدا باستخدام أطراف أصابعك ويتم رمش العين سريعا حوالي خمسين مرة صباحا ومساءا، يتم شد المنطقة من أعلى واسفل وفرد جفن العين ورمش العين حوالي خمسين مرة صباحا ومساءا، يتم الضغط علي الجبهة بواسطة اليد ويتم النظر من أعلى إلى الأسفل عدة مرات “تُرفع فقط الجفون”، هذه التمارين تساعد أيضا في حل مشكلة انتفاخ العين والتجويف والتجاعيد.

وصفة القهوة والصبار للتخلص من الهالات السوداء

ثانياً وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

مكونات الوصفة الأولى لإزالة الهالات السوداء هي عبارة عن ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة كبيرة من جل الصبار، وطريقة التحضير بسيطة وتتمثل في إضافة مقدار القهوة الي مقدار جل الصبار (الالوفيرا) ثم مزج المكونين معا جيدا، ويُستخدم الماسك في الصباح حيث توضع كمية مناسبة من الماسك على منطقة حول العين، بعد ذلك ُتترك لمدة ربع ساعة وتُغسل المنطقة بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.

وصفة الأرز والكركم للهالات السوداء

وتتكون الوصفة الثانية والأخيرة لعلاج الهالات السوداء من ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز المطحون، ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من مسحوق اللوز، ملعقة من عسل النحل الأبيض، ملعقة من الحليب، بالاضافة إلى ملعقة من ماء الورد. ويتم تجهيز وعاء ويُضاف إليه مقدار جميع المكونات السابق ذكرها , ثم يتم مزجها جيدا حتى يتم الحصول على قوام كريمي نوعا ما، وعند الاستخدام توضع كمية مناسبة من الماسك على منطقة حول العين صباحا ثم تُترك لمدة ربع ساعة، بعد ذلك يتم غسل المنطقة بالماء الفاتر.

وبعيداً عن الخلطات الطبيعية، فإنه يجب غليك سيدتي اتباع عادات محددة وتجنب أشياء أخرى للحفاظ على بشرتك خالية من التجاعيد والشيخوخة المبكرة والهالات، أولا الغسول اليومي هام وكذلك التونر والكريم المرطب لحماية البشرة من الجفاف، يجب أن تتجنبي استعمال المنشفةلتجفيف وجهك واستخدمي مناديل ورقية أو قطعة من القطن، حاولي أن تنالي قسط جيد من النوم يومياً وعدم السهر مع الابتعاد عن المنبهات والاعتماد بشكل أكثر على الخضروات والفواكه المليئة بالمواد المضادة للأكسدة.