حضري دجاج كنتاكى الرائع المقرمش في البيت بطعم ينافس المحلات

يعتبر الكنتاكي من ألذ الاكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال، ولكن هناك فئات معينة من البشر تعاني من حساسية تجاه تناول البيض فأصبح من السهل تحضيرها بدون بيض لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير دجاج كنتاكي. طريقة عمل دجاج كنتاكي طريقة عمل دجاج كنتاكي المكونات كيلو من دبابيس الدجاج.

كيلو من اللبن.

أربعة ملاعق من الملح.

نصف كأس من الخل الأبيض. مكونات من أجل التغليف كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البابريكا.

مرقتان من الدجاج.

ملعقة من بهارات من الدجاج. خطوات تحضير دجاج كنتاكي القيام بغسل الدجاج جيداً باستخدام كلاً من اللبن و الخل و الملح وبعد ذلك يتم تصفية الدجاج جيداً من المياه حتى تجف تماماً. القيام بنقع الدبابيس في اللبن والخل والساعة وتركها لمدة لا تقل عن ساعتين. بعد ذلك يتم احضار طبق كبير ويتم وضع الدقيق فيه مع باقي البهارات والتوابل لحين تغطية الدجاج بصورة نهائية. القيام بإحضار طبق عميق فيه مياه وبعد الانتهاء من نقع الدجاج في الدقيق يتم نقله إلى المياه وبعد ذلك وضعه في الدقيق مرة أخرى. إحضار إناء كبير ويكون به زيت يملأ نصفه بعد ذلك يتم رفعه على النار وتسخينه. يتم نقل الدبابيس إلى الزيت ولا يتم تقلبها إلا بعد أن يمر خمسة دقائق. بعد ذلك يتم تركها لمدة عشرة دقائق ثم القيام برفعها من النار وتقديمها وهي ساخنة ويتم تناولها بجانب الأرز والسلطات. طريقة أخرى لتحضير دجاج كنتاكي مكونات من أجل التغليفخطوات تحضير دجاج كنتاكيطريقة أخرى لتحضير دجاج كنتاكي المكونات: فرخة متوسطة.

لبن.

رشة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

زعتر.

روز ماري.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ليمونة.

ملعقة من البابريكا.

ثوم بودرة.

بصل بودرة. خطوات التحضير غسل الدجاج جيداً بالمياه والخل والملح والبيض وبعد ذلك غسلها وبعد ذلك تصفيتها من المياه. يتم نقعها في مياه مذابة بملعقتين من السكر مع ملعقتين من ملح الطعام والخل. القيام بتصفية الدجاج لحين أن تجف نهائياً ثم نقها في اللبن الرائب والبهارات وتركها لمدة لا تقل عن خمسة ساعات. يتم تغليف الدجاج بالدقيق، يتم تحمير الدجاج في زيت عزيز واحدة تلو الأخرى. تطبيق صحتي السعودية 2021 سجل الآن بعد وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا خطوات التحضير الوسوم

يعتبر الكنتاكي من ألذ الاكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال، ولكن هناك فئات معينة من البشر تعاني من حساسية تجاه تناول البيض فأصبح من السهل تحضيرها بدون بيض لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير دجاج كنتاكي. طريقة عمل دجاج كنتاكي طريقة عمل دجاج كنتاكي المكونات كيلو من دبابيس الدجاج.

كيلو من اللبن.

أربعة ملاعق من الملح.

نصف كأس من الخل الأبيض. مكونات من أجل التغليف كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البابريكا.

مرقتان من الدجاج.

ملعقة من بهارات من الدجاج. خطوات تحضير دجاج كنتاكي القيام بغسل الدجاج جيداً باستخدام كلاً من اللبن و الخل و الملح وبعد ذلك يتم تصفية الدجاج جيداً من المياه حتى تجف تماماً. القيام بنقع الدبابيس في اللبن والخل والساعة وتركها لمدة لا تقل عن ساعتين. بعد ذلك يتم احضار طبق كبير ويتم وضع الدقيق فيه مع باقي البهارات والتوابل لحين تغطية الدجاج بصورة نهائية. القيام بإحضار طبق عميق فيه مياه وبعد الانتهاء من نقع الدجاج في الدقيق يتم نقله إلى المياه وبعد ذلك وضعه في الدقيق مرة أخرى. إحضار إناء كبير ويكون به زيت يملأ نصفه بعد ذلك يتم رفعه على النار وتسخينه. يتم نقل الدبابيس إلى الزيت ولا يتم تقلبها إلا بعد أن يمر خمسة دقائق. بعد ذلك يتم تركها لمدة عشرة دقائق ثم القيام برفعها من النار وتقديمها وهي ساخنة ويتم تناولها بجانب الأرز والسلطات. طريقة أخرى لتحضير دجاج كنتاكي مكونات من أجل التغليفخطوات تحضير دجاج كنتاكيطريقة أخرى لتحضير دجاج كنتاكي المكونات: فرخة متوسطة.

لبن.

رشة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

زعتر.

روز ماري.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ليمونة.

ملعقة من البابريكا.

ثوم بودرة.

بصل بودرة. خطوات التحضير غسل الدجاج جيداً بالمياه والخل والملح والبيض وبعد ذلك غسلها وبعد ذلك تصفيتها من المياه. يتم نقعها في مياه مذابة بملعقتين من السكر مع ملعقتين من ملح الطعام والخل. القيام بتصفية الدجاج لحين أن تجف نهائياً ثم نقها في اللبن الرائب والبهارات وتركها لمدة لا تقل عن خمسة ساعات. يتم تغليف الدجاج بالدقيق، يتم تحمير الدجاج في زيت عزيز واحدة تلو الأخرى. تطبيق صحتي السعودية 2021 سجل الآن بعد وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا خطوات التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري دجاج كنتاكى الرائع المقرمش في البيت بطعم ينافس المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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