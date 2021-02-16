وصفة طبيعية خفية لتبييض وتفتيح البشرة في ليلة واحدة من منزلك

تعاني بشرة الوجه من الاسمرار وظهور البقع الداكنة بسبب التعرض لأشعة الشمس، وقد تلاحظ المرأة ظهور أكثر من درجة للون البشرة حتى في حالة استخدام كريم واقي من أشعة الشمس، ولاستعادة لون البشرة الأصلي يمكنكِ اتباع الوصفة الطبيعية التي سوف نستعرضها في موضوعنا اليوم؛ لأنها شديدة الفاعلية في تفتيح البشرة درجات متعددة، وتساعد على توحيد لون البشرة خلال يوم واحد من الاستعمال، كما سوف نستعرض وصفة أخرى هامة جدا في صفاء وتفتيح البشرة وإزالة شعر الوجه.

وصفة طبيعية سحرية لتبييض وتفتيح البشرة

تتكون الوصفة من 1 ملعقة كبيرة من الأرز المطحون، 2-3 ملاعق طعام من الحليب الخام، 1 ملعقة كبيرة من الطحين لكل الأغراض أو الميدا، رشة من مسحوق الكركم بالاضافة إلى 1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، وللتحضير يتم وضع ملعقة كبيرة من طحين الأرز في وعاء أضف ، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الدقيق لجميع الأغراض وملعقة كبيرة من العسل وقليل من مسحوق الكركم و 2-3 ملاعق طعام من الحليب الخام.

نقوم بخلط ودمج كل المكونات حتى يتم الحصول على قوام كريمي، ثم نقوم بوضعه على البشرة وتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف ومن ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر،ويمكن تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعيا، ودقيق القمح المكرر هو مطهر طبيعي ويحفظ الأوساخ من البشرة، كما أنه يزيل شعر الوجه الزائد ويعطينا بشرة ناعمة، ويعمل العسل كمقوي للبشرة ويضيف توهجًا وترطيب للبشرة.

والأرز المطحون مفيد جدا لكل أنواع البشرة وخاصة البشرة الدهنية، ويحتوي على عناصر مضادة للشيخوخة وتمتص الدهون الزائدة، كما أنه مضاد للالتهابات وفعال جدا في تبييض البشرة، ويحتوي مسحوق الكركم البري على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا والمنشطة يقلل من التصبغات، ويحسن بشرة الجلد ويقلل من الهالات السوداء، والحليب الخام غني بفيتامين ب والكالسيوم وغيره من مضادات الأكسدة القوية وله فوائد كثيرة للبشرة ، فهو يغذي خلايا البشرة من الأعماق ويجعل البشرة رطبة طوال اليوم.

خلطة طبيعية للتخلص من التجاعيد تماماً

يمكنك إضافة صفار بيضة واحدة على ملعقة صغيرة من العسل النحل، ثم إستخدام المضرب اللاسلكي للتأكد من الدمج جيدا ثم يتم إضافة نفس المقدار من زيت كبد الحوت، وضعف المقدار من زيت فول الصويا، ثم يتم الدمج جيدا مرة أخرى بين جميع المكونات وحتى تمام التجانس، ويتم تطبيق الوصفة على البشرة مدة لا تقل عن نصف ساعة مع محاولة الاسترخاء الكامل وبعد مرور الوقت يتم غسل البشرة جيدا بواسطة الماء الفاتر ثم البارد، تلك الوصفة تؤخر من ظهور علامات الشيخوخة كما تعمل على ترطيب البشرة جيدا.

وصفة إزالة شعر الوجه وتفتيح لون البشرة

الوصفة الثانية في موضوعنا اليوم لها فاعلية كبيرة في إزالة شعر الوجه بشكل دائم، كما أنها تساعد على تفتيح لون البشرة بسبب وجود مسحوق عرق السوس الذي يعمل على تقليل إنتاج الميلانين، ويعمل على إزالة الشعر الزائد ويزيد صفاء البشرة.، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة أسبوعيا، وتتكون الوصفة من 1 ملعقة صغيرة من مسحوق عرق السوس، ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، 1 ملعقة صغيرة من ماء الورد بالاضافة إلى بودرة التلك.

ولتحضير الوصفة يتم وضع ملعقة صغيرة من مسحوق عرق السوس في وعاء، ثم إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقة صغيرة من ماء الورد، ثم نقوم بدمج المكونات معا للحصول على قوام كريمي، وللاستخدام يتم أخذ بعض بودرة التلك على قطنة ومسح البشرة بها. ثم نقوم بفرد الوصفة على بشرة الوجه وتركها لمدة 20 دقيقة، ومن ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر، ويمكن استخدام هذه الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين توقف نمو شعر الوجه، وسوف تتخلصين من شعر الوجه غير المرغوب فيه خلال شهر أو اثنين على الأكثر.