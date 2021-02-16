الحلبة المعقودة أو المفتقة حضريها على اصولها بطريقة جدتي بطة

الحلبة المعقودة أو المفتقة حضريها في البيت، ترغب الكثير من ربات المنزل في التعرف على طريقة تحضير الحلبة المعقودة نظراً لما تقدمه للجسم من فوائد فهي من ضمن الحلويات أيضاً التي يعتمد عليها من اجل العناية والاهتمام بالشعر والبشرة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الحلبة المعقودة. مكونات الحلبة المعقودة: ثلاثة كيلو من العسل الأسود.

ربع كيلو من السمسم.

ربع كيلو من السوداني بعد تقشيره.

نصف لتر من الزيت.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

أربعة ملاعق حلبة مطحونة. خطوات تحضير الحلبة المعقودة في البيت: مكونات الحلبة المعقودة:خطوات تحضير الحلبة المعقودة في البيت: يتم رفع طاسة على النار ويتم وضع بها كمية من الزيت وبعد ذلك يتم وضع السوداني مع السمسم والعمل على تحميرهم وتقليبهم بصورة جيدة. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي ويتم التقليب بصورة جيدة. يتم إضافة العسل الأسود وبعد ذلك يتم التقليب لحين أن يبدأ بالغليان وتصبح النار هادئة مع الاستمرار في التقليب. يتم تركه لحين أن يبرد وبعد ذلك يتم وضعه في برطمانات. مكونات تحضير المفتقة المصرية: مكونات تحضير المفتقة المصرية: يتم تحضير المفتقة المصرية بصورة سهلة وسريعة فهي لا تستغرق وقت في التحضير على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية أهم مكونات تحضير المفتقة المصرية في المنزل: ربع كيلو من الحلبة المطحونة. ليمونة. ثلاثة لتر من الزيت الزيتون. كأسان ونصف من الدقيق. أربعة ملاعق من المغات. ربع كأس من السمسم المحمص. خطوات تحضير المفتقة المصرية في البيت: خطوات تحضير المفتقة المصرية في البيت: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة وغير مكلفة ويتم تحضيرها بشكل سريع وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: يتم رفع الطاسة على النار وبعد ذلك يتم وضع فيه السمسم من أجل أن يتم تحميصه. القيام بإضافة المغات للسمسم ويتم التقليب بصورة جيدة وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق مع الاستمرار في التقليب. يتم إضافة العسل الأسود بعد ذلك ويتم التقليب منعاً لحدوث تكتل. يتم وضع الحلبة للخليط السابق مع الاستمرار في التقليب بشكل جيد وبعد ذلك يتم إضافة الليمونة. يتم ترك الحلبة لحين أن تبرد وبعد ذلك يتم نقلها إلى البرطمان وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير المفتقة المصرية وبالهناء على الجميع. خطوات تحضير صلصة البيتزا الإيطالية الوسوم

الحلبة المعقودة أو المفتقة حضريها في البيت، ترغب الكثير من ربات المنزل في التعرف على طريقة تحضير الحلبة المعقودة نظراً لما تقدمه للجسم من فوائد فهي من ضمن الحلويات أيضاً التي يعتمد عليها من اجل العناية والاهتمام بالشعر والبشرة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الحلبة المعقودة. مكونات الحلبة المعقودة: ثلاثة كيلو من العسل الأسود.

ربع كيلو من السمسم.

ربع كيلو من السوداني بعد تقشيره.

نصف لتر من الزيت.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

أربعة ملاعق حلبة مطحونة. خطوات تحضير الحلبة المعقودة في البيت: مكونات الحلبة المعقودة:خطوات تحضير الحلبة المعقودة في البيت: يتم رفع طاسة على النار ويتم وضع بها كمية من الزيت وبعد ذلك يتم وضع السوداني مع السمسم والعمل على تحميرهم وتقليبهم بصورة جيدة. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي ويتم التقليب بصورة جيدة. يتم إضافة العسل الأسود وبعد ذلك يتم التقليب لحين أن يبدأ بالغليان وتصبح النار هادئة مع الاستمرار في التقليب. يتم تركه لحين أن يبرد وبعد ذلك يتم وضعه في برطمانات. مكونات تحضير المفتقة المصرية: مكونات تحضير المفتقة المصرية: يتم تحضير المفتقة المصرية بصورة سهلة وسريعة فهي لا تستغرق وقت في التحضير على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية أهم مكونات تحضير المفتقة المصرية في المنزل: ربع كيلو من الحلبة المطحونة. ليمونة. ثلاثة لتر من الزيت الزيتون. كأسان ونصف من الدقيق. أربعة ملاعق من المغات. ربع كأس من السمسم المحمص. خطوات تحضير المفتقة المصرية في البيت: خطوات تحضير المفتقة المصرية في البيت: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة وغير مكلفة ويتم تحضيرها بشكل سريع وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: يتم رفع الطاسة على النار وبعد ذلك يتم وضع فيه السمسم من أجل أن يتم تحميصه. القيام بإضافة المغات للسمسم ويتم التقليب بصورة جيدة وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق مع الاستمرار في التقليب. يتم إضافة العسل الأسود بعد ذلك ويتم التقليب منعاً لحدوث تكتل. يتم وضع الحلبة للخليط السابق مع الاستمرار في التقليب بشكل جيد وبعد ذلك يتم إضافة الليمونة. يتم ترك الحلبة لحين أن تبرد وبعد ذلك يتم نقلها إلى البرطمان وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير المفتقة المصرية وبالهناء على الجميع. خطوات تحضير صلصة البيتزا الإيطالية

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