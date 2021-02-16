أسرع خلطة طبيعية لتطويل الشعر ومحاربة التساقط والشيب المبكر نهائياً، استعملي تلك الخلطة الفريدة وسوف تحصلين على نتيجة دائمة حتى بعد التوقف عن استخدامها، تحتوي تلك الخلطة على علاجات ومغذيات طبيعية رهيبة للشعر وتستخدم بكثرة في الهند على وجه الخصوص، وسبب نجاحها هو قوة مفعولها في إنبات الشعر وزيادة طوله بسرعة كبيرة، مع تكثيف الشعر الخفيف وعلاج الشيب المبكر والتساقط الناتج عن سوء التغذية، حتى ينمو شعرك ويقوي بصيلات الشعر ويفتح المسام المغلقة في فروه الرأس ومع الاستمرار في استخدام الوصفة سوف تنبهري بأن شعرك قد يطول 8 سم في خلال شهر واحد.

أسرع خلطة طبيعية لتطويل الشعر ومحاربة التساقط

مكونات الوصفة طبيعية وآمنة على الشعر مئة في المئة بدون أي تدخل كيماوي أو أدوية للشعر، وعليك بالاستمرار في استخدامها لمدة 30 يوم كما ذكرنا حتى تحصلين على النتيجة المرغوبة، وهي تناسب جميع أنواع الشعر وتُنشط الدورة الدموية داخل فروة الرأس لان كل المكونات اثبت علميا أنها مفيدة بشدة للشعر.

حيث تحتوي على الروزماري وهو من الأعشاب التي تحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي تساعد الدم المحمل بالغذاء أن يصل لبصيلات الشعر ويغذيه ويحميه من التساقط ويؤخر شيب الشعر، وتحتوي أيضا على اللافندر وهو من الأعشاب ذات الرائحة الجذابة ويسرع من عملية نمو الشعر ويجعله أطول واكثر كثافة، العنصر الثالث هو القرنفل وهو يمنع القشرة الناتجة عن الالتهابات التي تسبب تساقط الشعر ويحفز نموه ويعالج الشيب، أما العنصر الرابع والأخير فهو ورق السدر الذي يغذي الشعر ويقويه ويعطيه نعومه ولمعان.

طريقة التحضير والاستخدام

نأخذ معلقه صغيرة من كل مقدار من الأعشاب السابق ذكرها ونضعها في إناء فارغ ثم نضع كوب من الماء المغلي، حيث يجب تجنب غالي الأعشاب على النار كي تحافظ على فوائدها والأفضل نضع عليها ماء مغلي ثم نضع عليها أي غطاء حتى نحافظ على الزيوت الطيارة الموجودة بها، يترك منقوع الأعشاب جانباً هكذا لمده ساعة وبعد ذلك نحضر بخاخ فارغ ونقوم بتصفية الخليط داخله بحيث نحصل على السائل فقط.

قبل البدء في الاستخدام يتم غسل الشعر جيدا ثم نضع الخليط عليه بشكل مباشر مع التحريك والتدليك بحركات دائرية، استمري في عملية التدليك لمدة 5 دقائق ثم رشي شعرك مرة أخرى بالسائل واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء فقط، وكي تحافظ على الخليط يمكن أن تحتفظي به في الثلاجة ومع الوقت عند ملاحظة أي تغيير في اللون أو الرائحة تخلص من الخليط فورا وتصنع غيره، ويستخدم مرتين فى الأسبوع لمده شهر حتى تلاحظي النتيجة.