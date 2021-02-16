اعملي الكبدة الاسكندراني المشطشطة على أصولها مثل المطاعم وعربيات الكبدة

تعتبر الكبدة الإسكندراني من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها المختلف، فيتم تحضير الكبدة الإسكندراني بكثرة في الشارع ولكن ترغب كل أم أن تمنع أطفالها من تناول المأكولات من الخارج لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم طريقة عمل الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم المكونات نصف كيلو من الكبدة الإسكندراني.

أربع حبات من الفلفل الرومي.

حبتان من الفلفل الأخضر أو الفلفل الأحمر تبعاً للرغبة.

نصف رأس من الثوم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من البهارات.

ملعقة من الخل الأبيض.

ربع كأس من الزيت.

عصير ليمونة.

مكعب من مرق الدجاج. خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم يتم إحضار مقلاة كبيرة ويتم وضع الزيت فيها وبعد ذلك يتم رفعها على نار عالية وتركها لمدة دقائق لحين أن يسخن الزيت. يتم إضافة نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة للثوم ويتم التقليب لحين أن يصبح لون الكزبرة أصفر فاتح. القيام بإضافة كلاً من الخل والليمون إلى الثوم ويتم الاستمرار في التقليب. يتم وضع الكبدة على الثوم دون أن يتم غسلها وبعد ذلك يتم فردها في المقلاة دون أن يتم تقليبها حتى لا تفقد عصارتها. لا يتم تقليب الكبدة لحين ملاحظة تغير لونها ويصبح لونها رمادي وبعد ذلك يتم تقليبها. العمل على خفض النار لتصبح متوسطة ويتم إضافة كلاً من البهارات والكمون وما تبقي من الكزبرة وبعد ذلك إضافة مرقة الدجاج مع الاستمرار في التقليب. يتم وضع الفلفل الأخضر والفلفل الرومي ويكون مقطع. يتم ترك الكبدة على النار لفترة خمسة دقائق لحين أن يتم التأكد من الكبدة نضجت. بعد ذلك يتم غلق النار وإضافة ملعقة من الثوم ويتم تقليبها جيداً وبعد ذلك يتم غلق النار. فطريقة تحضير الكبدة الإسكندراني من الأمور التي كانت ترغب السيدات في التعرف عليها وهكا قد قدمناها إليكم، فهي من الوجبات المحببة عند الكثيرين وبخلاف ذلك فهي تحتوي على كم كبير من الفوائد وبالهناء عليكم جميعاً. تمويل شخصي بدون كفيل للمقيمين والسعوديين البنك السعودي للاستثمار خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم الوسوم

تعتبر الكبدة الإسكندراني من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها المختلف، فيتم تحضير الكبدة الإسكندراني بكثرة في الشارع ولكن ترغب كل أم أن تمنع أطفالها من تناول المأكولات من الخارج لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم طريقة عمل الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم المكونات نصف كيلو من الكبدة الإسكندراني.

أربع حبات من الفلفل الرومي.

حبتان من الفلفل الأخضر أو الفلفل الأحمر تبعاً للرغبة.

نصف رأس من الثوم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من البهارات.

ملعقة من الخل الأبيض.

ربع كأس من الزيت.

عصير ليمونة.

مكعب من مرق الدجاج. خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم يتم إحضار مقلاة كبيرة ويتم وضع الزيت فيها وبعد ذلك يتم رفعها على نار عالية وتركها لمدة دقائق لحين أن يسخن الزيت. يتم إضافة نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة للثوم ويتم التقليب لحين أن يصبح لون الكزبرة أصفر فاتح. القيام بإضافة كلاً من الخل والليمون إلى الثوم ويتم الاستمرار في التقليب. يتم وضع الكبدة على الثوم دون أن يتم غسلها وبعد ذلك يتم فردها في المقلاة دون أن يتم تقليبها حتى لا تفقد عصارتها. لا يتم تقليب الكبدة لحين ملاحظة تغير لونها ويصبح لونها رمادي وبعد ذلك يتم تقليبها. العمل على خفض النار لتصبح متوسطة ويتم إضافة كلاً من البهارات والكمون وما تبقي من الكزبرة وبعد ذلك إضافة مرقة الدجاج مع الاستمرار في التقليب. يتم وضع الفلفل الأخضر والفلفل الرومي ويكون مقطع. يتم ترك الكبدة على النار لفترة خمسة دقائق لحين أن يتم التأكد من الكبدة نضجت. بعد ذلك يتم غلق النار وإضافة ملعقة من الثوم ويتم تقليبها جيداً وبعد ذلك يتم غلق النار. فطريقة تحضير الكبدة الإسكندراني من الأمور التي كانت ترغب السيدات في التعرف عليها وهكا قد قدمناها إليكم، فهي من الوجبات المحببة عند الكثيرين وبخلاف ذلك فهي تحتوي على كم كبير من الفوائد وبالهناء عليكم جميعاً. تمويل شخصي بدون كفيل للمقيمين والسعوديين البنك السعودي للاستثمار خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم

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