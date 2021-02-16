أفضل طريقة لعمل كريم أساس طبيعي في المنزل (الفاونديشن)

أفضل طريقة لعمل كريم أساس طبيعي في المنزل، يعد كريم الأساس من أساسيات كل فتاة، ومن الطرق التقليدية المتبعة بشكل يومي وخاصة عند الخروج لأنه مرطب للبشرة ويحافظ عليها ويخفي العيوب مثل البثور أو التجاعيد المبكرة، التي تظهر في الوجه وإخفاء الهالات السوداء فاليوم من خلال هذا المقال سوف نذكر لكم طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل، ولن تحتاج إلى شراء الفاونديشن بأسعار باهظة من المحلات التجارية.

تهتم الفتيات بشكل كبير بمستحضرات التجميل ولا تخلو حقيبة أي فتاة منها، فهي دائماً مرتبطة بأدوات التجميل، لأنها تظهرها بمظهر لائق وجذاب، فاليوم من خلال المقال سوف نذكر لكم طريقة تحضيره في المنزل بأرخص الأسعار وبأبسط المكونات .

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من البيكنج باود.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر.

ملعقة صغيرة جلسرين.

نحضر إناء صغير يوضع فيه الحليب البودر و ماء الورد، و يتم خلطهم جيداً.

يتم إضافة الفازلين والبيكنج باودر والجلسرين، مع الإستمرار في الخفق جيداً، حتى يتكون لدينا كريم متجانس.

يستعمل الكريم في المنزل أو عند الخروج وستلاحظين النتيجة أفضل من كريم الأساس الذي يتم شراؤه من المحلات.

يتم إستعمال هذا الكريم للبشرة الغامقة فهو يعمل على تفتيحها بطريقة سريعة.

مكونات الكريم:

نصف ملعقة صغيرة زيت جوجوبا.

نصف ملعقة صغيرة زبدة شيا.

ملعقة صغيرة من البودرة.

يحضر إناء فيه ماء مغلي ويتم عمل حمام مائي لزيت الجوجوبا و زبدة الشيا والبودر، ويتم تقليبهم جيداً حتى تتجانس ويتم الحصول على قوام كريمي .

يتم وضعها في عبوة و تركه حتى يبرد تماماً، ويمكن إستعماله على البشرة وتخزينة لعدة أسابيع لحين الإستعمال.