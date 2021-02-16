طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت، يعد الباذنجان من الأطعمة التي يعشقها العديد من الأشخاص، ويفضلون تناوله على وجبة الإفطار والعشاء بكثرة، حيث يدخل في تحضير العديد من الوجبات والأطعمة بالإضافة إلى أنه يمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة، ويفضل العديد من الأشخاص تناوله مقلياً مع إضافة الصلصة إليه، أو يتم إعدادها بدون صلصة بل يقدم مقلياً و يدخل في العديد من الوصفات مثل مقلوبة الباذنجان أو المسقعة، حيث تتنوع وصفاته ما بين اللون والطعم ويتميز الباذنجان بطعمه اللذيذ الفاتح للشهية، ولكن هناك مشكلة قد تواجه بعض السيدات عند إعداد الباذنجان وهي إمتصاص الزيت عند القلي فاليوم من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت. طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت المكونات: 4 حبة كبيرة من الباذنجان أو أي عدد حسب الرغبة.

كمية من الملح.

بياض بيضة.

2 ملعقة من الخل الأبيض.

فلفل أسود.

ملعقة صلصة.

دقة ثوم جاهزة(شطة – كمون- ثوم مفروم- خل- ليمون). طريقة التحضير: يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح ثم يوضع في طبق عميق ثم يتم رش الملح عليه ،وعمل طبقة جيدة من الملح وتركه لمدة نصف ساعة حتى يمتص الباذنجان الملح.

يتم غسله بعد ذلك من الملح ثم يجفف، بواسطة مناديل ورقية ويتم وضعه في طبق، ثم ينكه بالفلفل الأسود والملح.

بعد ذلك يتم خفق الخل الأبيض مع بياض البيضة جيداً، يتم دهن كل طبقة من الباذنجان بمزيج الخل والبيض.

تحضر مقلاة على النار ويوضع فيها كمية قليلة جداً من الزيت على درجة حرارة متوسطة.

توضع فيه شرائح الباذنجان لمدة ثلاث دقائق، ثم تقلب حتي تحمر وترفع الشرائح على مناديل ورقية ثم يقدم ويوضع عليه دقة الثوم اللذيذة وملعقة من الصلصة الحارة.

بعد إتباع هذه الطريقة لن تحتاجي بعد اليوم إلى قلي الباذنجان في كمية غزيرة من الزيت، واستمتعي بطعم الباذنجان بدون ما يمتص زيت. طرق علاج الشعر المحروق من الصبغة الوسوم

طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت، يعد الباذنجان من الأطعمة التي يعشقها العديد من الأشخاص، ويفضلون تناوله على وجبة الإفطار والعشاء بكثرة، حيث يدخل في تحضير العديد من الوجبات والأطعمة بالإضافة إلى أنه يمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة، ويفضل العديد من الأشخاص تناوله مقلياً مع إضافة الصلصة إليه، أو يتم إعدادها بدون صلصة بل يقدم مقلياً و يدخل في العديد من الوصفات مثل مقلوبة الباذنجان أو المسقعة، حيث تتنوع وصفاته ما بين اللون والطعم ويتميز الباذنجان بطعمه اللذيذ الفاتح للشهية، ولكن هناك مشكلة قد تواجه بعض السيدات عند إعداد الباذنجان وهي إمتصاص الزيت عند القلي فاليوم من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت. طريقة قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت المكونات: 4 حبة كبيرة من الباذنجان أو أي عدد حسب الرغبة.

كمية من الملح.

بياض بيضة.

2 ملعقة من الخل الأبيض.

فلفل أسود.

ملعقة صلصة.

دقة ثوم جاهزة(شطة – كمون- ثوم مفروم- خل- ليمون). طريقة التحضير: يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح ثم يوضع في طبق عميق ثم يتم رش الملح عليه ،وعمل طبقة جيدة من الملح وتركه لمدة نصف ساعة حتى يمتص الباذنجان الملح.

يتم غسله بعد ذلك من الملح ثم يجفف، بواسطة مناديل ورقية ويتم وضعه في طبق، ثم ينكه بالفلفل الأسود والملح.

بعد ذلك يتم خفق الخل الأبيض مع بياض البيضة جيداً، يتم دهن كل طبقة من الباذنجان بمزيج الخل والبيض.

تحضر مقلاة على النار ويوضع فيها كمية قليلة جداً من الزيت على درجة حرارة متوسطة.

توضع فيه شرائح الباذنجان لمدة ثلاث دقائق، ثم تقلب حتي تحمر وترفع الشرائح على مناديل ورقية ثم يقدم ويوضع عليه دقة الثوم اللذيذة وملعقة من الصلصة الحارة.

بعد إتباع هذه الطريقة لن تحتاجي بعد اليوم إلى قلي الباذنجان في كمية غزيرة من الزيت، واستمتعي بطعم الباذنجان بدون ما يمتص زيت. طرق علاج الشعر المحروق من الصبغة

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