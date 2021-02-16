طريقة عمل معمول التمر السعودي الهش اللذيذ مثل الجاهز

طريقة عمل معمول التمر السعودي، هو واحد من أشهر المعجنات التي يمكن تحضيرها في المناسبات والأعياد المتنوعة، فيتم عمل المعمول في الكثير من البلدان العربية، ولكن المعمول بالتمر السعودي له مذاق خاص يجعلك تدمن تناوله بشكل مستمر، وسوف نقدم إليكم الآن أسهل طريقة لعمل المعمول بالتمر السعودي مثل الجاهز تماماً هش ويذوب في ثواني، وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في مطبخك، وإليكم الطريقة في التالي:

طريقة عمل معمول التمر السعودي

المكونات:

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول جيداً.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة من البيكنج باودر.

ملعقة واحدة من الهيل المطحون” الحبهان المطحون”.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر البودر.

نصف كوب من السمن بدرجة حرارة المطبخ.

بيضة واحد.

تمر للحشو.

نصف كوب أخر من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ.

خطوات تحضير المعمول

احضري وعاء كبير وأضيفي فيه الدقيق والبيكنج بودر والملح، وقومي بتقليبهم مع بعضهم البعض، ثم أضيفي اليهم السكر الناعم والهيل المطحون، واخلطي المكونات مرة أخرى.

بعد ذلك يتم إضافة الزبدة والسمن إلى المكونات الجافة وابدئي ببسهم باليد حتى يصبح لدينا خليط شبيه بالرمل وناعم جدا، ثم أضيفي البيض مع الفانيليا وقلبيهم جيدا حتى يصبح العجين جاهز للاستخدام.

اتركي العجين قليلا حتى يرتاح ثم قطعيه إلى قطع صغيرة وشكليه على هيئة كرات وابدئي في عمل تجويف وضعي به قطعة صغيرة من معجون التمر،ثم اغلقيه وضعيها في قالب التشكيل المفضل إليكم والخاص بمعمول التمر السعودي.

بعد الانتهاء من كل الكمية الموجودة لديك أحضري صينية مناسبة وضعي بها ورقة من ورق الزبدة، وادخليه في الفرن على درجة حرارة مناسبة لمدة عشرون دقيقة آو حتى يأخذ اللون المطلوب وينضج جيداً، ثم أخرجيه واتركيه ليبرد ويمكن تزيينه بالقليل من السكر و يقدم في أطباق التقديم.