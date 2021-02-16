طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة زي المحلات

طريقة عمل لقمة القاضي، لقمة القاضي هو نوع من أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها بشكل خاص في شهر رمضان المبارك، وهي من أبسط أنواع الحلويات من حيث المكونات أو طريقة التحضير، وتتميز لقمة القاضي بطعم مميز يحبه الصغار والكبار، ولكنها من الحلويات المرتفعة في السعرات الحرارية لذلك يجب الانتباه أثناء تناولها. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بخطوات سهلة المكونات كوبان من الدقيق الأبيض.

كوبان من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت للقلي.

قطر

سكر بودرة. طريقة التحضير نخلط الخميرة في كوب واحد من الماء ثم نضيف الزبادي ونعيد الخلط.

نترك خليط الخميرة جانباً، ثم نخلط الدقيق مع الملح في طبق عميق.

نضيف خليط الخميرة إلى الدقيق ونقلب جيداً.

نضيف كوب الماء المتبقي إلى الخليط السابق بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط يشبه خليط البان كيك.

نغطي عجينة (لقمة القاضي) ونتركها جانباً لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

نحضر طبق صغير ونضع فيه كمية من الزيت.

نسخن زيت غزير في قدر كبير، ثم نغمس ملعقة صغيرة في طبق الزيت ثم نقطع جزء من العجينة بالملعقة ثم نضعه في الزيت ونتركها حتي تحصل علي اللون الذهبي. طريقة تحضير لقمة القاضي من المطبخ التركي المكونات كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

رشة من الملح.

حبة من البيض.

زيت غزير للقلي.

قطر بارد. طريقة التحضير نخلط السكر والخميرة مع الماء الدافئ ونتركهم جانباً لمدة عشر دقائق.

ننخل الدقيق ونضيف له الملح ثم نضيف البيض ونقلب.

نضيف خليط الماء إلى خليط الدقيق ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نغط خليط (لقمة القاضي) ونتركه لمدة ساعة حتى يتخمر جيداً.

نسخن الزيت ونضع خليط العجينة في كيس بلاستيكي ثم نقص طرقه ونضغط منه كرات صغيرة حتى يمتلئ القدر.

بعد أن تكتسب اللقيمات اللون الذهبي نرفعها ونضعها في القطر لمدة لا تزيد عن دقيقة ثم نرفعها ونتركها في مصفاة ثم نقدمها. الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر الوسوم

طريقة عمل لقمة القاضي، لقمة القاضي هو نوع من أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها بشكل خاص في شهر رمضان المبارك، وهي من أبسط أنواع الحلويات من حيث المكونات أو طريقة التحضير، وتتميز لقمة القاضي بطعم مميز يحبه الصغار والكبار، ولكنها من الحلويات المرتفعة في السعرات الحرارية لذلك يجب الانتباه أثناء تناولها. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بخطوات سهلة المكونات كوبان من الدقيق الأبيض.

كوبان من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت للقلي.

قطر

سكر بودرة. طريقة التحضير نخلط الخميرة في كوب واحد من الماء ثم نضيف الزبادي ونعيد الخلط.

نترك خليط الخميرة جانباً، ثم نخلط الدقيق مع الملح في طبق عميق.

نضيف خليط الخميرة إلى الدقيق ونقلب جيداً.

نضيف كوب الماء المتبقي إلى الخليط السابق بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط يشبه خليط البان كيك.

نغطي عجينة (لقمة القاضي) ونتركها جانباً لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

نحضر طبق صغير ونضع فيه كمية من الزيت.

نسخن زيت غزير في قدر كبير، ثم نغمس ملعقة صغيرة في طبق الزيت ثم نقطع جزء من العجينة بالملعقة ثم نضعه في الزيت ونتركها حتي تحصل علي اللون الذهبي. طريقة تحضير لقمة القاضي من المطبخ التركي المكونات كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

رشة من الملح.

حبة من البيض.

زيت غزير للقلي.

قطر بارد. طريقة التحضير نخلط السكر والخميرة مع الماء الدافئ ونتركهم جانباً لمدة عشر دقائق.

ننخل الدقيق ونضيف له الملح ثم نضيف البيض ونقلب.

نضيف خليط الماء إلى خليط الدقيق ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

نغط خليط (لقمة القاضي) ونتركه لمدة ساعة حتى يتخمر جيداً.

نسخن الزيت ونضع خليط العجينة في كيس بلاستيكي ثم نقص طرقه ونضغط منه كرات صغيرة حتى يمتلئ القدر.

بعد أن تكتسب اللقيمات اللون الذهبي نرفعها ونضعها في القطر لمدة لا تزيد عن دقيقة ثم نرفعها ونتركها في مصفاة ثم نقدمها. الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر

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