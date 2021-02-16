غيري لون شعرك بلون أشقر ذهبي ساحر من غير صبغات السر في هذه الخلطة السحرية

صبغات الشعر أو تغيير لون الشعر باللون الأشقر الذهبي تعتبر من الصيحات الجمالية لهذا العام 2021 يتناسب أيضا العديد من النساء كما أنها تناسب من لديهم البشرة البيضاء ومن لديهم أيضا البشرة القمحاوية يقوم بتغيير لون الشعر أغلب النساء للظهور بأطلاله جديدة وهي متميزه بالأخص في فصل الصيف ولكن تطبيق اللون الذهبي قد يكلفنا الكثير من الأموال عندما نقوم بالذهاب لصالونات التجميل، ولكن سوف نحضر اليوم طريقة غير تقليدية بالمرة، تساعد على تغيير لون الشعر إلى اللون الأشقر الذهبي وبمكونات هائلة، وبسيطة كل ما عليكى هو أن تنظري إلى هذه الخطوات السهلة التي تتحدث عنها في مقالنا هذا.

وصفة الكاكاو و الكاري واللبن من الوصفات السهلة، والبسيطة التي نجدها دائما أمامنا وتساعدنا في تغيير لون الشعر إلى اللون الذهبي، ولديه العديد من الفوائد الهائلة

الكاكاو يمنع تساقط الشعر،كما يعمل أيضا على تغذية الشعر بشكل مميز يغير لون الشعر إلى اللون الأصفر إذا قمنا بإدخال مع الحليب والكاري يعالج جفاف الشعر والتكاثر التي تعاني منها اغلب النساء.

يفضل عزيزتي أن نقوم باستخدام الحليب في جميع الوصفات الطبيعية للشعر كما يعمل على تنعيم الشعر ويقضي على التساقط يعالج الشعر الخشن والمجعد كما أنه يخلصنا التشابكات التي تتواجد في الشعر ويعمل على تفتيح درجة الشعر عند استخدامه مع الكاري والكاكاو.

ربع كوب من الحليب

صفار بيضاء.

كاكاو

ملعقتين كاري.

كوب حناء

يمكنك عزيزتي أولا أن تقومي بوضع الكاكاو و الكاري والحليب وصفار البيض فيه في الخلاط الكهربائي.

ثم استمر في دمج هذه الخليط جيدا ويتم وضع الحناء ويقلب ي الوعاء.

نبدأ بوضع هذا المزيج على الشعر.

يفضل أن نقوم بوضع من الجذور حتى الأطراف ونقوم بتدليك الشعر دقيقتين.

ثم نقوم بلف بصيلات الشعر باستخدام ورق الفويل أولها الألومنيوم.

سوف تجدين أمامك أن اللون اصبح الذهبي الأشقر الناعم..

بعد انتهاء ساعة من وضع هذا الماسك