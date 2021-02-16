عشان مكياجنا يطلع مثالي من غير اي غلطات دايما بنكون في حالة بحث عن اهم النصايح والحيل اللي ممكن نعملها عشان نوصل لنتيجة مرضية في النهاية ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنساعدك في المهمة دي وهنقولك 10 اسرار مكياج من خبراء المكياج المحترفين هتساعدك تعملي مكياج مثالي.

اسرار مكياج من خبراء المكياج المحترفين:

1- السر رقم 1: اختاري ادوات مكياج جودتها عالية

السر الاول هو ادوات ومنتجات المكياج اللي متقلش اهمية ابدا عن مهارات المكياج ، على سبيل المثال ، هنفترض انك بتستخدمي فرشة مكياج جودتها متوسطة ومنتجات جودتها مش عالية وعندك مهارة في المكياج متوسطة ، لو استخدمتي فرش افضل وجودتها كويسة ومنتجات جودتها عالية ، نتيجة المكياج هتبقى افضل بكتير ، حتى من غير ما تحسني مهارتك في وضع المكياج ، عشان كده لو عايزة تعملي مكياج زي المحترفين ، يبقى استخدمي الفرشة المناسبة للتطبيق.

ودي ال 8 فرش الاساسية اللي انتي محتاجاها:

1- فرشة كريم الاساس.

2- فرشة كونسيلر.

3- فرشة بودرة رقيقة.

4- فرشة بلاشر.

5- فرشة مزج صغيرة.

6- فرشة ايشادو مسطحة.

7- فرشة لزوايا العين.

8- فرشة للشفايف.

بمجرد ما تختاري الفرشة الصح ، هتحتاجي تعرفي ازاي تستخدميها صح ، مسكة الفرشة بتأثر على تحكمك فيها ، كل ما كانت صوابعك قريبة من الجزء اللي فوق اللي تحت راس الفرشة على طول زاد الضغط على راس الفرشة والعكس الصحيح ، بشكل عام لو عايزة توزعي اللون بالتساوي امسكي الفرشة من النص ، ونصيحة كمان تقدري بسهولة تحولي الفرشة الرقيقة لفرشة مسطحة بزاوية عن طريق لف ايدك حوالين شعر الفرشة وتسويتها.

2- السر رقم 2: اخلطي البرايمر مع كريم الاساس

سر من اسرار المكياج من المحترفين هي خلط البرايمر مع كريم الاساس الكريمي ، الطبيعي ان البرايمر بيتحط قبل كريم الاساس ، ولكن خبراء المكياج بيأكدوا ان الطريقة دي هتساعد على ثبات كريم الاساس لفترة طويلة من غير ما يشقق على البشرة ، وبتساعد كمان على دمج المكياج بسهولة مع الطبقة الاولى من البرايمر على بشرتك.

ويجي السؤال هنا هل كريم الاساس الكريمي مناسب للبشرة الدهنية؟ الحقيقة ان الاساس الكريمي مناسب لكل انواع البشرة ، ولكن على صاحبات البشرة الدهنية استخدام سفنجة رطبة لتطبيقه ، معظم كريمات الاساس بتحتوي على زيوت في تركيبتها عشان يمتزج بسهولة على البشرة ، واستخدام السفنجة هيلقط الصبغة او اللون من كريم الاساس من غير الزيت ، وبالشكل ده هتاخدي تغطية كاملة من غير لمعان في الوش.

بالنسبة لانواع البشرة الجافة او المختلطة ، استخدمي فرشة كريم الاساس ، واستخدمي طريقة الضغط لدمج كريم الاساس على البشرة ، مع التركيز على مركز الوش اللي هي المنطقة اللي في النص ، لانه كل ما بعدتي عن المركز ، قلت التغطية اللي انتي عايزاها.

3- السر رقم 3: حبي عيوبك – وبعدين داريها

المفتاح عشان تكوني خبيرة مكياج ناجحة هو انك تقدري تحددي الاندر تون لكل شخص ، وتعرفي تتعاملي مع عجلة الالوان عشان تعرفي تداري اي عيوب على البشرة بشكل صح سواء البثور, الاحمرار حول الانف, اللون الازرق تحت العيون.

خبراء المكياج صرحوا ان الالوان المتعاكسة بتلغي بعض ، وبالتالي الكونسيلر الاخضر بيغطي الاحمرار ، والكونسيلر البرتقاني بيداري اللون الازرق ، ولو استخدمتي الكونسيلر البيج بس هتحول المناطق دي للون الرمادي ومش هتداريها.

4- السر رقم 4: صلحي شكل وشك

كتير مننا ممكن يكون بيعاني من ديفوهات معينة في الوش وحابب يداريها مثلا حابة وشك يبقى مستدير اكتر, الانف اصغر, ده تقدري تعمليه عن طريق معرفة طريقة تحديد الوش بشكل صح عشان تقدري تغيري شكل وشك ، وده التكنيك المعروف باسم الكونتور اللي هو فن الابراز والتظليل ، اي لون افتح من لون البشرة هيخلي المنطقة بارزة اكتر ، واي لون اغمق هيصغر المنطقة.

– لو وشك مدور وعايزة يبقى بيضاوي اكتر: حطي البرونزر بدرجة او درجتين اغمق من لون بشرتك على شكل “3” على الوش من الجنب ، الصدغين, وتجويف الخدين, والدقن.

– لو الجبهة عندك بارزة: ظللي بالبرونزر حوالين الحافة الخارجية للجبهة على طول منبت الشعر لتصغير المنطقة.

– لو الانف مسطح او عريض: ظللي بالبرونزر على جسر الانف من الجنب بداية من الزاوية الداخلية للحواجب ، واظهري نص الانف بالهايلايت.

– لو عندك ترهل في منطقة الخدين: حطي هايلايتر فوق عضمة الخدين لحد الصدغين ، واستخدمي البلاشر مباشرة على عضمة الخد ، واستخدمي البرونزر في تجويف الخد تحت العضمة.

ولو عايزة تبرزي الكونتور بتاعك ، استخدمي هايلايتر لامع ،عشاان يعكس الضوء على وشك ، وبالنسبة للبرونزر اختاري لمسة نهائية مات تمتص الضوء وتعمل تباين بين ملامح وشك.

5- السر رقم 5: خليكي عينيكي تبرز من خلال تغيير شكلهم

زي ما عرفتي ازاي تبرزي وتظللي ملامح وشك ، اكتشفي معانا كمان ازاي تغيري شكل عينيكي ، سواء عندك جفن مترهل, او عيون ضيقة او صغيرة ، تقدري تستخدمي الضوء والظل لتغييرها.

– لو عايزة تظهري شكل العين اكتر: حطي برونزر بشكل خفيف على تنية العين ، المنطقة اللي هي منتصف المسافة ما بين خط الرموش والحاجب ، مع التقدم في السن العين بتفقد مرونتها وشكلها بيتغير ، والحيلة دي هتدي تحديد اكتر للوش.

– لو عينيكي ضيقة: عشان توسعي عينيكي ، حددي العين بايلاينر باللون الاسود على النص الخارجي بس من خط الرموش العلوي والسفلي ، ويكونوا متصلين في الزواية الخارجية للعين.

– لو الجفن مترهل وتقيل: استخدمي طريقة الضوء والظل لرفع عينك ، حطي الهايلايتر فوق تنية العين من جوه لبره ، وامزجي الايشادو على المنطقة اللي عايزة ترفعيها ، واللي هي تنية الجفن التقيلة ، واتأكدي من مزج نهاية الايشادو مع الهايلايت.

– لو عينيكي صغيرة: حطي ايلاينر او كحل باللون البيج على خط الرموش في الجفن السفلي ، ده هيخلي العين تبان اكبر ، وبعدين استخدمي قلم تحديد اسود على طول خط الرموش العلوي والسفلي كله ، واربطي الخطوط في الزاوية الخارجية للعين ، والمفتاح هو ربط الايلاينر مع الايشادو لبره.

– للتحديد الطبيعي: ارسمي بالقلم الاسود على خط الرموش العلوي من جوه ، الحيلة دي بتدي طول للعين ومظهر حاد ، وبتدي امتلاء لخط الرموش الطبيعي من غير ما الخط يبقى باين.

6- السر رقم 6: فكري في الالوان اللي عكس بعض

الالوان اللي عكس بعض لو اتحطت فوق بعضها بتلغي بعض ، ولكن لو اتحطت جنب بعض ده هيساعد انها تبرز الالوان اكتر ، قاعدة بسيطة ولكن مهمة جدا وهتساعدك تختاري الوان الايشادو بشكل صح.

– للعيون الزرقا: لان اللون البرتقاني هو المعاكس للون الازرق ، فاي حاجة برتقاني هتخلي العيون الزرقا تبرز اكتر ، ومش شرط يكون برتقاني فاقع ممكن الدهبي, المشمشي, الخوخي.

– للعيون الخضرا: اللون الاحمر هو عكس اللون الاخضر ، ولكن ده مش معناه انك تحطي ايشادو باللون الاحمر الفاقع على جفونك ، ولكن الوان زي البرقوقي الغامق والنبيتي هتبرز العيون الخضرا اكتر.

– للعيون البني: البني هو لون محايد ، وبالتالي اي لون هيمشي عليه وهيبرزه ، ولكن الالوان الافضل او اللي هتبرز العين اكتر هي الازرق والبنفسجي.

7- السر رقم 7: اتوقفي انك تحطي الايلاينر بشكل غلط

اول قاعدة لازم تعرفيها في رسم اللايلاينر انه ميترسمش في خط واحد على طول الرموش مرة واحدة لان ممكن الخط يطلع مقطع ومش مظبوط ، بدل كده ابدأي من الزاوية الداخلية للعين لنص الجفن ، وبعدين حطي ايلاينر تاني على الفرشة (لو بتستخدمي فرشة) وبعدين ابدأي تاني من الزاوية الخارجية لحد ما تقابلي الخط اللي رسمتيه الاول.

اما بالنسبة للجناح ، ارسمي دايما الايلاينر على خط الرموش السفلي الاول ، لانه بيرتفع عند الزاوية الخارجية ، وده هيديكي الزاوية اللي المفروض تمشي عليها على خط الرموش العلوي ، لانه لو بدأتي بالخط العلوي الاول ممكن ميطلعش معاكي مظبوط لانك مش بتبقي عارفة تاخدي الخط لاي مدى او المفروض يكون منحني ازاي.

8- السر رقم 8: للحصول على شفايف ممتلئة

عادة الشكل المثالي للشفايف هو اللي بيكون الشفايف العلوية والسفلية متساويين في الحجم او السماكة ، ولو انتي شكل شفايفك مش كده تقدري تستخدمي كونتور للشفايف لاعادة تحديدها.

– الخطوة 1: حطي كريم الاساس على الشفايف كلها ، الحيلة دي مش بس بتساعد على اخفاء تصبغات وغمقان الشفايف وبتوحد لونها ، لكن كمان بتحددلك مكان خطوط الشفايف بالظبط.

– الخطوة 2: باستخدام قلم كحل ابيض ، ارسمي بيه على محيط الشفايف الطبيعي ، وتقدري تصغري او تكبري الشفايف عن طريق التحكم في مكان الخط لو عايزة تكبري ارسمي يه خارج حدود الشفايف ولو عايزة تصغري ارسمي جوه حدود شفايفك.

– الخطوة 3: ارجعي ارسمي فوق الخط الابيض بقلم تحديد لون الروج اللي هتستخدميه.

– الخطوة 4: حطي الروج بالفرشة على الشفايف ، ابدأي اول حاجة برسم قوس كيوبيد واطلعي للزاوية الخارجية للشفايف ، وبعدين من الزاوية الخارجية لمركز شفايفك اللي تحت.

– الخطوة 5: حطي بشكل بسيط من كريم الاساس حوالين حافة الشفايف اللي انتي رسمتيه ، وامزجيه بطريقة ناعمة بفرشة الشفايف.

وافتكري دايما ان الالوان الفاتحة بتعكس الضوء ، بالتالي الوان الروج الفاتحة هتدي شفايف شكل ممتليء ، وعلى العكس الالوان الغامقة بتمتص الضوء وده هيخلي شفايف تبان اصغر واقل سمك ، وعشان تديها شكل ممتليء اكتر جربي الحيلة دي انك تحطي جلوس او ملمع او هايلايت على الجزء العلوي من قوس كيوبيد وعلى منتصف الجزء السفلي من شفايفك.

9- السر رقم 9: خلي رسمة الحاجب تبان طبيعية

من القواعد المهمة في رسم الحاجب ، ان لازم تكون الرسمة ماشية مع الزاوية الداخلية للعين ، وقوس الحاجب يكون فوق الحافة الخارجية لقزحية العين.

ومن اكتر الغلطات اللي بيقع فيها كتير من البنات هي اختيار لون غامق اوي للحاجب ، الحواجب الغامقة ممكن تديكي سن اكبر من سنك ، عشان كده النصيحة انك تختاري لون افتح بدرجتين من شعرك.

– لو بتستخدمي القلم: لو بتستخدمي القلم لرسم الحاجب ، اضغطي على الجزء السفلي من الحاجب اثناء الرسم اللي هو جذور الحاجب ، وقللي الضغط كل ما تطلعي لفوق باستخدام حركات صغيرة عشان تخلي الرسمة طبيعية وماشية مع شعر الحاجب الطبيعي.

– لو بتستخدمي بودرة: سرحي البودرة بداية من الزاوية الخارجية للحاجب وارسمي عكس اتجاه نمو الشعر ، ده هيضمنلك لمسة نهائية طبيعية بانك هتخلي شعر الحاجب فوق البودرة ، واكدي على قوس الحاجب باللون ، وارسمي بخفة على الزاية الداخلية للحاجب عشان ميبقاش حاد.

10- السر رقم 10: اخفاء الهالات السودا تحت العين

استخدمي لون برتقاني مع اللون البيج المطابق للون بشرتك ، وباستخدام فرشة الكونسيلر حطي مصحح اللون تحت العين على شكل حرف “V” من الزاوية الخارجية للزواية الداخلية ، بعد كده حطي الكونسيلر لحد ما توصلي لمنتصف الجفن السفلي وادمجيهم كويس على البشرة.

11 غلطة مكياج ممكن تبوظ اللوك بتاعك