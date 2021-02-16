اقوى كريم طبيعى ساحر لتبييض الوجه والعانه والجسم كله تفتيح فورى وسريع من أول إستعمال

كريم طبيعي لشد وتبييض الوجه من اول استعمال البشرة البيضاء المشدودة حلم كبير لكل فتاة تبحث عنه كل ما يفيد بشرتها يجعلها تتألق بها بكل بساطة دون ان تجد أمامها كثير من العوائق التي تشوه جمالها وجاذبيتها، ولكل لكل مشكلة حل فمن اليوم يمكنك أن تتخلصين من جميع المشكلات التي تواجها بشرتك الجميلة وسوف تبدين أجمل عن طريق استخدام أفضل كريم مصنوع من يديك باستخدام المكونات الطبيعية التي تمنحك نتائج من أول استعمال.

يعد من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي يمكن أن تقومين باستخدامها للحصول على بشرة مشدودة وبيضاء خالية من البقع والتجاعيد فقومي باستخدام التالي:

الموز من الفاكهة التي تحتوي على كثير من العناصر الغذائية المهمة جداً للبشرة كما يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تقوم بدورها على ترطيب وتنعيم البشرة وجعلها مرنة، بالإضافة إلى أن العسل وزيت الزيتون من المكونات الطبيعية التي تحتوي على المرطبات ومضادات الأكسدة التي تعمل على معالجة الجلد التالف.

2/1 ثمرة موز.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

في وعاء قومي بهرس ثمرة الموز بطريقة جيدة للتخلص من التكتل تماماً، قومي بعدها بإضافة باقي المكونات واخلطي مرة أخرى حتى أن تحصلين على خليط كريمي، ثم قومي بتطبيق الخليط على البشرة الوجه والرقبة وتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم شطفه بالماء الفاتر ومن ثم البارد لغلق المسام ثم يتم تكرار استخدامها مرتين في الأسبوع وسوف تحصلين على نتائج من أول استعمال، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية 100% قادرة على شد الوجه والرقبة والتخلص من التجاعيد تماماً، بالإضافة إلى تبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنة بالوجه.