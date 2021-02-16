أسرع كريم تبييض وتفتيح الجسم والمناطق الحساسه والابطين والكوع والركب في دقائق

أسرع كريم تبييض وتفتيح الجسم والمناطق الحساسة الوصفات الطبيعية دائما تساعدنا للحصول على بشرة خالية من أي مشاكل، وذلك للفيتامينات الهائلة التي تتواجد فيها مثل فيتامين C التي تعمل على التخلص من الندبات التي تتواجد في البشرة، ويعمل أيضا على حماية البشرة من الهالات السوداء التي تتواجد به، والقضاء على المناطق الداكنة في الجسم، ويأتي هذا من عدة أسباب مختلفة إذا كان من عدم تناول بعض الوجبات الصحية، وغيرها كثير، كما أن تجديد البشرة بشكل دائم وتفتيحها قد يحتاج إلى استخدام بعض الوصفات الطبيعية لذلك قد جاءنا اليوم في التعرف على وصفة فعالة مميزة، تساعدنا في التخلص من مشاكل البشرة و إذا كنتي تعاني أيضا من الأماكن الداكنة التي تتواجد في الأماكن الحساسة يمكننا أن نتخلص منها من خلال اتباعك لهذه الوصفة.

ملعقتين من عصير الطماطم. الفريش.

خمس مرات من قشور البرتقال.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

يجب أن نقوم بغسل البشرة جيدا، باستخدام الغسول الطبي المخصص لنوع للبشرة.

ثم نبدأ بتحضير عصير الطماطم مع قشور البرتقال المجفف، وعصير الليمون وماء الورد داخل الخلاط الكهربائي.

ثم نبدأ بتطبيق هذه الوصفة على البشرة النظيفة.

ويفضل أيضا نقوم بتركها لكي تجف تماما.

وتتراوح هذه المدة على الوجه ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

نقوم بغسل البشرة، بعد ذلك.

ثم يفضل أن نكرر هذه الوصفة اكثر من مرة لكي نتخلص تماما من الاسمرار التي تتواجد في البشرة والأماكن الداكنة الموجودة بالجسم.

يجب عندما تقومي بالخروج إلى الشغل أو الدراسة في فترة النهار أن تستخدمي واقي من أشعة الشمس الفوق بنفسجية لكي تتجنبي اسمرار البشرة

يفضل أيضا أن تقومي باستخدام بعض الكريمات الطبيعية في تفتيح البشرة .

أو يمكنك أيضا أن تقوم باستخدام بعض الوصفات الطبيعية.

المقشر من السكراب؛ الطبيعي هو أكثر الأشياء التي يجب أن نقوم باستخدامها الحفاظ على البشرة.

و يفضل أن تقوم باستخدامها على الأقل مرة كل أسبوع لكي نحصل على النتائج المتميزة من التخلص من الجلد الميت التي يتواجد في البشرة، والحصول على انتعاش البشرة.

استخدامات للوصفات الطبيعية سوف يغنيك تماما عن الكريمات الكيميائية الضارة.