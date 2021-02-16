كيكة الشوكولاتة المشبعة بصوص الشوكولاته الرهيب اسفنجيه وهشه وخفيفه جدا مثل القطن

طريقة تحضير كيكه اسفنجيه بصوص الشوكولاتة كيكه اسفنجيه بصوص الشوكولاتة من أحب أنواع الكيك لدى الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، كما من الممكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل في حال وجود أحد المناسبات السعيدة والحفلات العائلية المبهجة، فتناول الكيكة بصوص الشوكولاتة يدخل السعادة على قلوب الأطفال فقومي بتحضيرها بنفسك حتى تحصلين على رضاهم وتجعليهم سعداء. طريقة تحضير كيكه اسفنجيه بصوص الشوكولاتة نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل كيكة اسفنجية بصوص الشوكولاتة اللذيذة والشهية كالتالي: المكونات: 2 كوب سكر أبيض.

1 كوب زيت نباتي.

1 كوب لبن زبادي مخلوط بملعقة كبيرة من الخل.

2 بيضة كبيرة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2/1 كوب كاكاو مذاب بكوب من الماء الساخن.

5 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

2/1 ملعقة ملح.

2 ملعقة صغيرة بكينج صودا. مكونات صلصة الشوكولاتة: 1 كوب شوكولاتة داكنة مذابة.

2 كوب كريمة سائلة. طريقة التحضير: احضري وعاء عميق ضعي به الزيت والسكر وخفقيهم مع بعضهم حتى أن يمتزجوا مع بعضهم.

بعد ذلك قومي بخفق البيض مع الفانيليا بوعاء أخر ومن ثم يتم إضافته لخليط السكر ومن بعدها يضاف الكاكاو المذاب وبعدها يخلط مع باقي المكونات.

اضيفي بعدها خليط لبن الزبادي والخل واخلطي المكونات مع بعضها مرة أخرى، ثم يخلط الدقيق مع البكينج صودا والملح بوعاء منفصل ثم يضاف للخليط السابق تدريجياً.

اخلطي المكونات مع بعضها جيداً حتى أن تحصلين على خليط كريمي، احضري 3 صواني للخبز صغيرة الحجم ادهنيها بقليل من الزيت يسكب الخليط في صواني الخبز بالتساوي.

ثم يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وادخليها إلى الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.

تخرج الصواني من الفرن وتركيه حتى يبرد.

في هذا الوقت قومي بتحضير صوص الشوكولاتة عن طريق خفق الكريمة لتصبح كثيفة يضاف لها الشوكولاتة المذابة وتخلط جيداً بعدها تغليف الكيك بالصوص ويمكن تزينها بقطع التوت وبالهناء والشفاء. عروض بنده اليوم أقوى عروض بنده السعودية الوسوم

طريقة تحضير كيكه اسفنجيه بصوص الشوكولاتة كيكه اسفنجيه بصوص الشوكولاتة من أحب أنواع الكيك لدى الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، كما من الممكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل في حال وجود أحد المناسبات السعيدة والحفلات العائلية المبهجة، فتناول الكيكة بصوص الشوكولاتة يدخل السعادة على قلوب الأطفال فقومي بتحضيرها بنفسك حتى تحصلين على رضاهم وتجعليهم سعداء. طريقة تحضير كيكه اسفنجيه بصوص الشوكولاتة نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل كيكة اسفنجية بصوص الشوكولاتة اللذيذة والشهية كالتالي: المكونات: 2 كوب سكر أبيض.

1 كوب زيت نباتي.

1 كوب لبن زبادي مخلوط بملعقة كبيرة من الخل.

2 بيضة كبيرة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2/1 كوب كاكاو مذاب بكوب من الماء الساخن.

5 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

2/1 ملعقة ملح.

2 ملعقة صغيرة بكينج صودا. مكونات صلصة الشوكولاتة: 1 كوب شوكولاتة داكنة مذابة.

2 كوب كريمة سائلة. طريقة التحضير: احضري وعاء عميق ضعي به الزيت والسكر وخفقيهم مع بعضهم حتى أن يمتزجوا مع بعضهم.

بعد ذلك قومي بخفق البيض مع الفانيليا بوعاء أخر ومن ثم يتم إضافته لخليط السكر ومن بعدها يضاف الكاكاو المذاب وبعدها يخلط مع باقي المكونات.

اضيفي بعدها خليط لبن الزبادي والخل واخلطي المكونات مع بعضها مرة أخرى، ثم يخلط الدقيق مع البكينج صودا والملح بوعاء منفصل ثم يضاف للخليط السابق تدريجياً.

اخلطي المكونات مع بعضها جيداً حتى أن تحصلين على خليط كريمي، احضري 3 صواني للخبز صغيرة الحجم ادهنيها بقليل من الزيت يسكب الخليط في صواني الخبز بالتساوي.

ثم يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وادخليها إلى الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.

تخرج الصواني من الفرن وتركيه حتى يبرد.

في هذا الوقت قومي بتحضير صوص الشوكولاتة عن طريق خفق الكريمة لتصبح كثيفة يضاف لها الشوكولاتة المذابة وتخلط جيداً بعدها تغليف الكيك بالصوص ويمكن تزينها بقطع التوت وبالهناء والشفاء. عروض بنده اليوم أقوى عروض بنده السعودية

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