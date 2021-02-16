عجينة العشر دقائق القطنية السريعة وعمل أشهى بيتزا بها

تعتبر المعجنات بكافة أنواعها من أشهى المأكولات التي لا خلاف على حبها من الجميع بكافة فئاتهم السنية كباراً وصغار وخاصة فئة الشباب الذين يفضلون تناول المعجنات خارج المنزل، والمعجنات البنية الأساسية لنجاحها هى العجينة فيجب أن تكون عجينة ناجحة مخمرة بطريقة صحيحة، وفي نفس الوقت سريعة وذات طعم مميز.

وعجينة العشر دقائق القطنية من أشهر وأسرع أنواع العجينة هذه الفطرة والتي حققت نجاحاً باهراً في عمل الكثير من الوجبات ومن أشهرهم البيتزا والفطير بأنواعه حلو وحادق، ولذلك سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل عجينة العشر دقائق القطنية السريعة وعمل بيتزا ناجحة بها من أول مرة بمكونات مظبوطة وطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد. مكونات عجينة العشر دقائق القطنية السريعة خمسة أكواب مت الدقيق الأبيض اىفاخر.

كوبان من الماء الدافئ للعجن.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

ملعقتان كبيرتان خميرة فورية.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف كوب زيت نباتي مكونات البيتزا بعجينة العشر دقائق كاتشب حار أو بارد حسب الرغبة.

فطر مقطع رفيعاً.

زيتون أسود مخلي من البذور.

كوب من المرتديلا.

كوب من الموزريلا.

جبنة مثلثات كريمي.

شرائح فلفل ألوان.

مكعبات طماطم صغيرة.

شرائح بصل حسب الرغبة.

بسطرمة أو دجاج أو لحمة أو جمبري حسب نوع الحشوة المرغوب بها. طريقة تحضير عجينة الشعر دقائق القطنية السريعة ينخل الدقيق في وعاء كبير يسمح بالعجن به ويضاف للدقيق القليل من الملح والبيكنج باودر.

في نصف كوب من الماء ابظافئ تذاب الخميرة مع السكر وتغطى وتترك خمسة دقائق حتى تتفاعل.

توضع الخميرة المتفاعلة على كوبان فقط من كمية الدقيق المنخول ويضاف لها الحليب وباقي كمية الماء، ونبدأ بالعجن.

نستمر بالعجن حتى الحصول على عجينة لينة شبه سائلة أشبه ما يكون بعجينة الزلابيا.

تغطى العجينة بالبلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة عشرة دقائق لتتخمر ويزداد حجمها.

تضاف باقي كمية الدقيق والزيت النباتي للعجينة وتعجن جيداً حتى تتجانس تماماً ونحصل على عجينة متماسكة القوام وجاهزة للتشكيل.

تترك العجينة عشرة دقائق لترتاح قبل تشكيلها وعمل البيتزا بها. طريقة عمل المكرونة بالجمبري والصلصة الحمراء لذيذة وصحية مكونات عجينة العشر دقائق القطنية السريعةمكونات البيتزا بعجينة العشر دقائقطريقة تحضير عجينة الشعر دقائق القطنية السريعة الوسوم

تعتبر المعجنات بكافة أنواعها من أشهى المأكولات التي لا خلاف على حبها من الجميع بكافة فئاتهم السنية كباراً وصغار وخاصة فئة الشباب الذين يفضلون تناول المعجنات خارج المنزل، والمعجنات البنية الأساسية لنجاحها هى العجينة فيجب أن تكون عجينة ناجحة مخمرة بطريقة صحيحة، وفي نفس الوقت سريعة وذات طعم مميز.

وعجينة العشر دقائق القطنية من أشهر وأسرع أنواع العجينة هذه الفطرة والتي حققت نجاحاً باهراً في عمل الكثير من الوجبات ومن أشهرهم البيتزا والفطير بأنواعه حلو وحادق، ولذلك سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل عجينة العشر دقائق القطنية السريعة وعمل بيتزا ناجحة بها من أول مرة بمكونات مظبوطة وطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد. مكونات عجينة العشر دقائق القطنية السريعة خمسة أكواب مت الدقيق الأبيض اىفاخر.

كوبان من الماء الدافئ للعجن.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

ملعقتان كبيرتان خميرة فورية.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف كوب زيت نباتي مكونات البيتزا بعجينة العشر دقائق كاتشب حار أو بارد حسب الرغبة.

فطر مقطع رفيعاً.

زيتون أسود مخلي من البذور.

كوب من المرتديلا.

كوب من الموزريلا.

جبنة مثلثات كريمي.

شرائح فلفل ألوان.

مكعبات طماطم صغيرة.

شرائح بصل حسب الرغبة.

بسطرمة أو دجاج أو لحمة أو جمبري حسب نوع الحشوة المرغوب بها. طريقة تحضير عجينة الشعر دقائق القطنية السريعة ينخل الدقيق في وعاء كبير يسمح بالعجن به ويضاف للدقيق القليل من الملح والبيكنج باودر.

في نصف كوب من الماء ابظافئ تذاب الخميرة مع السكر وتغطى وتترك خمسة دقائق حتى تتفاعل.

توضع الخميرة المتفاعلة على كوبان فقط من كمية الدقيق المنخول ويضاف لها الحليب وباقي كمية الماء، ونبدأ بالعجن.

نستمر بالعجن حتى الحصول على عجينة لينة شبه سائلة أشبه ما يكون بعجينة الزلابيا.

تغطى العجينة بالبلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة عشرة دقائق لتتخمر ويزداد حجمها.

تضاف باقي كمية الدقيق والزيت النباتي للعجينة وتعجن جيداً حتى تتجانس تماماً ونحصل على عجينة متماسكة القوام وجاهزة للتشكيل.

تترك العجينة عشرة دقائق لترتاح قبل تشكيلها وعمل البيتزا بها. طريقة عمل المكرونة بالجمبري والصلصة الحمراء لذيذة وصحية مكونات عجينة العشر دقائق القطنية السريعةمكونات البيتزا بعجينة العشر دقائقطريقة تحضير عجينة الشعر دقائق القطنية السريعة

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