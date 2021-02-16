هل الم الخصيتين من اعراض فيروس كورونا الجديد، بدأ الأطباء في البحث عن إجابة هذا السؤال و لتأكد من أن تلك الحالة الصحية دوت الخليج من أعراض فيروس كورونا، وذلك بعد تعرض رجل أمريكي أربعيني للإصابة بكورونا ولم تظهر لديه أعراض سوى الحمى وألم الخصية كأعراض أولية، فهل يثبت أن ألم الخصية من أعراض فيروس كورونا.

هل الم الخصيتين من اعراض فيروس كورونا الجديد

أفاد تقرير على موقع "الديلى ميل" نشره موقع " صحتي" أن الرجل الأمريكي لم يصب بأي من أعراض كورونا الأولية، وكان قد طلب المساعدة الطارئة بسبب آلام "الوخز المستمرة" في خصيتيه ومعدته وصدره التي استمرت أسبوعاً، ولم يثبت وجود أي مرض لديه إلا بعد فترة وجيزة حيث أصيب بالالتهاب الرئوي ، وثبت أنه مصاب بفيروس كورونا.

وفي هذه الحالة لم يقل الأطباء في كلية الطب بجامعة هارفارد أن آلام الخصية كانت عرضًا، لكنهم حذروا من أنه قد يكون عرض غير نمطى لفيروس كورونا.

يأتي تقرير الحالة بعد مخاوف العلماء في الصين، الذين زعموا أن الفيروس قد يهاجم الأعضاء التناسلية الذكرية، وتكهن الفريق بأن الفيروس يرتبط بالخلايا الموجودة بكثرة في الخصيتين وقد يؤدى إلى "تلف الأنسجة".

أعراض فيروس كورونا

ضيق التنفس.

إرهاق وتعب عام.

طفح جلدي.

سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

الصداع.

الحمى.

السعال.

فقدان الطعم والرائحة.

آلام العضلات.

الإسهال.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.