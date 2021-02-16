مشروبات للتخسيس وخسارة الوزن الزائد بسرعة

التخسيس وإنقاص الوزن الزائد هو أمر هام يشغل بال الجميع سواء الرجال أو السيدات، لذلك يوجد الكثير من عمليات البحث عبر مواقع البحث الشهيرة كما جوجل على أفضل الأعشاب الطبيعية للتخسيس أو أفضل الوصفات الطبيعية لخسارة الوزن الزائد وذلك للحصول على جسم صحي وسليم وممشوق للوصول إلى الرشاقة المطلوبة، فنجد أن البعض يلجئون إلى ممارسة التمارين الرياضية والبعض الآخر يلجأ إلى إتباع نظام غذائي صحي يساعدهم في خسارة الوزن الزائد، ولكن تبقي الوصفات والأعشاب الطبيعية للتخسيس من أفضل الطرق الأمنة التي تساعد في خسارة الوزن الزائد وحرق الدهون، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أسرع مشروبات للتخسيس وإنقاص الوزن.

الزنجبيل واحد من أفضل المشروبات الطبيعية التي تساعد على خسارة الوزن بسهولة في وقت قصير، كما أنه يعمل على تطهير الفم والتخلص من الروائح الكريهة، كما يحتوي الزنجبيل على عناصر الليبتين والجينجيرول الذي يعمل على تقليل الشعور بالجوع مما يساعد في خسارة الوزن الزائد وحرق دهون البطن والارداف بسرعة.

المكونات

ملعقة كبيرة من الزنجبيل

ملعقة كبيرة من القرفة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

يتم مزج ملعقة الزنجبيل مع ملعقة القرفة في كمية مناسبة من الماء المغلي ثم يضاف إليه عصير الليمون. يتم تصفية المشروب مع إمكانية إضافة العسل الأبيض للتحلية حسب الرغبة.

ملحوظة مهمة: يجب عدم شرب هذا المشروب على معدة فارغة لأن هذا يؤدي إلى حروق في المعدة حيث يعتبر مشروب الزنجبيل من المشروبات الحارقة.

مشروب الكمون والليمون لخسارة الوزن الزائد

من المعروف أن الليمون له فوائد كثيرة وعظيمة في التخسيس وخسارة الوزن، وكذلك الكمون حيث يساعد في تسريع عملية الحرق مما يؤدي إلى التخسيس وإنقاص الوزن الزائد والدهون في أسرع وقت، ويساعد أيضا في حرق دهون البطن والارداف.

المكونات

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون

طريقة التحضير

يتم وضع الكمون في الماء على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى الغليان. يتم تصفية مشروب الكمون ومزج عصير الليمون معه جيدا. يشرب قبل النوم وعند الاستيقاظ على الريق لمدة أسبوعين، وبعد الفترة المحددة ستلاحظين الفرق في الوزن.