طريقة تطويل الشعر بسرعة وصفات طبيعية وأمنة وسهلة ومتاحة في أي منزل

طريقة تطويل الشعر بسرعة ، لقد تحدثنا سابقا عن طرق علاج تساقط الشعر بأرخص الأثمان بوصفة طبيعية وسهلة ومتاحة في أي منزل اليوم سوف نستكمل طرق العناية بالشعر وكيفية تطويل الشعر بوصفات طبيعية أيضا ومتاحة في منازلنا جميعا فتابعوا معي.

طريقة تطويل الشعر بسرعة مع قناع البيض والزبادي

هي طريقة من طرق تطويل الشعر بدون زيوت فالبيض غني بالمواد الطبيعية التي تساعد في تقوية جذور الشعر وهنا ينصح بتسخينه مع قليل من الماء، حتى تظهر بعض الرغاوى، ثم إضافة البيضة في طبق مع بعض الزبادي والمايونيز لكي تحصلي على عجينة ناعمة، ثم تدلكين فروة رأسك بالعجينة، و يمكنك سيدتي تغطية رأسك بغطاء للشعر لمدة ساعة تقريبًا، ثم شطف الشعر بالعجينة للحصول على نتائج إيجابية ،يمكن ان يكون البيض له رائحة غير محببة ولكن مفعوله مضمون.

وصفة عصير الليمون وزيت الزيتون

كما نعرف جميعا فيحتوى عصير الليمون على فوائد صحية عديدة وبالأخص للشعر، لذلك ننصح بوضع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون “الطازج” وزيت الزيتون مع الماء وكل ذلك بكميات متساوية مع التقليب المستمر، ثم تدليك فروة الرأس بالخليط وتغطيته بمنشفة دافئة، والانتظار لمدة 20 دقيقة، ثم شطف الشعر وغسله بالشامبو ،نحن نعلم سيدتي ان شطفه سيأخذ وقتا ولكن مفعوله مضمون أيضا لا ننسي مفعول زيت الزيتون في علاج تساقط الشعر.

أسهل طريقة لتطويل الشعر مع وصفة الشوفان

يساعد الشوفان في خفض الوزن وذلك عن طريق انه يساعد على ملئ المعدة فيعطي الأحساس بالشبع ، ولكن في هذه المقالة أيضا هو يساعد على تطويل الشعر فله فوائد عديدة حيث ان عندما نخفق نصف كوب من الشوفان العادي مع وضع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون و إضافة نصف كوب من الحليب مع التقليب الدائم للحصول على قوام كثيف يؤدي بنا إلى نتيجة هائلة من حيث تطويل الشعر ، فيوضع الخليط على الشعر مع الانتظار لمدة عشرين دقيقة ثم يتم غسله بالشامبو العادي.

طريقة تطويل الشعر بسرعة بزيت جوز الهند وعصير الليمون

نحن نعلم سيدتي أننا قلنا أنها مكونات موجودة في البيت وتساعد في طريقة تطويل الشعر بسرعة ولكن زيت جوز الهند متاح في السوق بكل سهولة ويمكنك الحصول عليه وهنا نحن ننصح بتحضير عصير الليمون ويحبذ أن يكون طازجا ويمكنك إضافة زيت جوز الهند الدافىء مع التقليب وتدليك فروة الرأس بالخليط وبهدوء، ويمكنك أن تتركي الخليط طوال الليل أو من أربع إلى ست ساعات ليس اقل من هذا، ثم تشطفيه بالماء البارد.

يجب التنويه عليكي سيدتي أن تلك وصفات طريقة تطويل الشعر بسرعة تعمل وتظهر نتيجتها مع الاستمرارية وليس من مرة أو اثنتان فيجب أن تتحلي بالصبر لكي تظهر النتيجة خلال اشهر معدودة.