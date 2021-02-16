فى يوم واحد فقط لن تصدقى طول رموشك اقوى خلطة لتطويل وتكثيف الرموش بسرعه خياليه

خلطات طبيعية لتطويل الرموش تعد الرموش الطويلة والكثيفة من أهم علامات الجمال والرقي لدى المرأة ولكن في وجود الرموش الصناعية ومنتجات التجميل التي يتم استخدامها لكي تظهر الرموش طويلة وكثيفة، ولكن يكون من الأفضل إذا قومتي باستخدام الزيوت الطبيعية وبعض من المكونات الطبيعية المفيدة جداً للشعر والتي تساهم بشكل كبير في إطالة الرموش.

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الرموش سريعاً والاستغناء عن استخدام الطرق التقليدية التي لا تجدي أي نفعاً:

يتم استخدام زيت الخروع لتطويل وتكثيف الرموش بالإضافة إلى أنه يعالج كافة بصيلات الشعر وتحفيز نموها، كما أنه يجعل الجلد لامع ومتماسك ويخفف القشور التي تمنع من أنها تنمو، فقط كل ما عليكِ أن تقومين بخلط مقدار من جل الصبار مضاف له كبسولة فيتامين E واخلطيهم مع بعضهم جيداً وباستخدام فرشاة ماسكارا قديمة ونظيفة اغمريها في الخليط ومشطي الرموش العلوية والسفلية قبل النوم وفي الصباح يتم تنظيفها وسوف تلاحظين الفرق بعد شهرين أو ثلاثة.

هو واحد من أكثر المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها في صناعة كثير من المنتجات التجميلية، حيث أنه من المواد التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمواد التي تعمل على تغذية الرموش والبشرة والشعر، فقومي بتطبيق جل الصبار على الرموش واحرصي على أن تقومين باستخدامه قبل النوم وفي الصباح قومي بتنظيفها بطريقة إزالة المكياج تماماً.

يحتوي زيت الزيتون على مجموعة من القدرات التي تعمل على تعزيز الأصباغ التي توجد بالشعيرات هذا ما يجعله من الزيوت الطبيعية الفعالة التي تحافظ على صحة الرموش وجعلها غامقة اللون وبالتالي تكون بارزة، فزيت الزيتون غني بفيتامين E وحمض الأوليك وهي من أهم المواد المغذية فاحضري أحد أعواد الأذن وغمري قطعة القطن بقليل من زيت الزيتون ومرريها على الرموش قبل النوم وتركيه حتى الصباح.