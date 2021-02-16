دهنة واحدة تخترق الشعر الابيض والشيب وتحويله لاسود لامع حرير بدون حناء في دقائق 

القضاء على الشعر الأبيض أو التخلص منه يعتبر أمر هام جدا يعاني منه العديد من الأشخاص إذا كان النساء والرجال كما يوجد أيضا اغلب الشباب لديهم شعر ابيض، ودائما يبحثون عن طريقة آمنة للتخلص من هذه المشكلة التي تسبب لهم إزعاج وتوتر دائم كما أن وجود الشعر الأبيض يظهر من عدة أسباب مختلفة منها نقص الميلانين التي يتواجد في فروة الرأس مما يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض، ولكن في أغلب الأحيان نقوم باستخدام بعض الصبغة أو غيرها، ولكن هي سبب أكبر في ظهور المشكلة، لذا اليوم نقوم بالحصول على شعر اسود أو بني داكن بمواد طبيعية منها الاستفادة بلون الشعر وأيضا القضاء على الشعر الأبيض تابعي معي الوصفة.

تحضري ست ملاعق من الميرمية.

ونضيف إليها كمية من أكليل الجبل.

يمكنك عزيزتي أن تضعي ملعقتين من المياه.

ثم قومي بتقليب المكونات

ولكن يفضل أيضا أن نقوم بوضع هذا الماسك على بصيلات الشعر من بداية فروة الرأس حتى الجذور.

سوء التغذية

سوء التغذية أو عدم تناول المأكولات الصحية أو الغنية بالعديد من الفيتامينات تعتبر من ضمن الأشياء التي تؤثر على بصيلات الشعر، ومن خلالها يتم ظهور الشعر الأبيض لأن الشعر دائما يحتاج إلى التغذية الكاملة، لذا يفضل أن نقوم بتناول الأكلات الصحية، ونتجنب أيضا عن تناول الأملاح والحوامض توابل الكثيرة لأنها تسبب أيضا العديد من مشاكل في الشعر

انعدام نظافة الشعر

عدم نظافة الشعر بشكل دائم أو عدم الاهتمام من غسيل وبشكل دائم على الأقل مرتين في الأسبوع يسبب ضرر لفروة الرأس مما يؤدي إلى عجز الشعر ويعمل أيضا على تساقط الشعر وظهور الشعر الأبيض مما يؤدي إلى نقص فيه الميلانين التي توجد في بصيلات الشعر

مجفف الشعر

مجفف الشعر نعم مجفف الشعر هو من أكثر الأشياء التي تعتبر سلبي على بصيلات الشعر كما أن استخدامها بصفة مستمرة لا يجعلنا نشعر بأنها ضارة جدا لأن الهواء الساخن قد يعمل على نقص مادة الميلانين، بالإضافة إلى ذلك ظهور الشعر الأبيض والشيب المبكر وتساقط الشعر بسبب المجفف لذلك يفضل أن نتجنب أن نقوم باستخدام الهواء الساخن لبصيلات الشعر.