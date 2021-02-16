فوائد الجريب فروت الصحية وتأثيره الرائع على جسم الإنسان

فوائد الجريب فروت عديدة وله طعم ومذاق محبوب، حيث أنه من الفواكه الحمضية التى تمتاز بطعم ونكهة متميزة وله مذاق رائع يتراوح ما بين الحلو والحامض نوعاً ما، كما تحتوي فاكهة الجريب فروت على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة وجسم الإنسان، وتعمل هذه الفيتامينات والمعادن على تعزيز الصحة العامة، وتقوية مناعة الجسم، والحماية من الإصابة بالسرطان، وخفض نسبة الكوليسترول الضار، ويقي من الإصابة بالسكتة الدماغية، وله العديد من الفوائد المذهلة التى نستعرضها فى هذا التقرير.

الجريب فروت يقوي مناعة الجسم حيث أنه يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين سي الذى يتميز بوجود مضادات الأكسدة التى تحمى خلايا الجسم من الفيروسات الضارة والبكتريا، كما يساعد على التخلص من نزلات البرد الشديدة، كما يساعد فيتامين أ الموجود فى الجريب فروت على حماية الجسم من الالتهابات والأمراض المعدية، كما أن الجريب فروت يحتوى على كميات صغيرة من فيتامين ب وبعض المعادن مثل الزنك والنحاس والحديد التى تعمل على تعزيز وتقوية مناعة الجسم.

الجريب فروت يحمي الجسم من الإصابة بالسرطان، لأنه غنى بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي الذى يعمل على تكوين الجذور الحرة التى تقى من الإصابة من الأمراض المزمنة ومنها السرطان، حيث تحتوى الحبة المتوسطة من الجريب فروت على حوالي 68.8 ميللىجرام من فيتامين سي، كما تحتوى على 2.3 ميكروجرام من الليكويين الذى يعتبر من مضادات الأكسدة المطلوبة للحماية من مرض السرطان وتوقية مناعة الجسم.

فوائد الجريب فروت لصحة وجسم الإنسان

الجريب فروت يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم بنسبة 15% تقريباً، كما أن الجريب فروت مفيد فى التخسيس والتحكم فى الشهية حيث أنه يحتوى على قدر كبير من الألياف الغذائية الهامة التى تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، ويعطى شعور بالامتلاء وبالتالي يمكن أن يساعد فى فقدان الوزن، ويعد الجريب فروت من الفاكهة ذات السعرات الحرارية المنخفضة، كما أنه غني بالماء، وبالتالي فيعد مرطباً للجسم.

الجريب فروت من الفواكه التى تحتوي على كميات كبيرة من الماء، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية لوجود مركب الفلافونويد المتوفر فى الحمضيات، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على خفض ضغط الدم وذلك وفقاً لتقارير صادرة من منظمة الصحة العالمية.

الخلاصة أن الجريب فروت له العديد من الفوائد الصحية من أهمها أنه يساهم فى تخفيف الوزن، كما انه يعزز جهاز المناعة، وينظم مستويات السكر فى الدم، ويعزز صحة القلب، ويخفف حدة الربو، كم يساهم فى خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم، ويقضى الجريب فروت على قمل الرأس وذلك من خلال الشامبو الذى يحتوى على الجريب فروت ووضعه على الرأس لمدة ما بين 10 إلى 20 دقيقة.

وكما أن فوائد الجريب فروت عديدة، فأن الإفراط فى تناوله له العديد من المخاطر والأضرار حيث أنه يزيد من خطر تحطيم أنسجة الجسم، كما أنه يتفاعل مع بعض الأدوية، ويزيد من هرمون الاستروجين، ويمنع تكسيره فى الجسم، كما أن تناول الجريب فروت بكثرة يزيد من نبضات القلب.