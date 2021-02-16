الإمارات توفر لقاح كوفيد-19 لكبار السن في المنازل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، إجراء 162 ألفاً و774 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وأسهمت في الكشف عن 3123 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وفاة 13 حالة جديدة بفيروس كورونا

وبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 351 ألفاً و895 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة 13 حالة مصابة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1027 حالة، كما أعلنت عن تقديم 31 ألفاً و604 جرعات خلال الساعات الـ24 الماضية، ويبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس خمسة ملايين و86 ألفاً و835 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 51.43 جرعة لكل 100 شخص، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

توفير خدمة تقديم لقاح كوفيد-19 لكبار السن في المنازل

إلى هذا أعلنت وزارة الصحة، توفير خدمة التطعيم بجرعات لقاح كوفيد-19 لكبار السن من المواطنين والمقيمين في المنازل، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ودوائر الخدمات الاجتماعية المحلية، وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بالوزارة، الدكتور حسين الرند، أن الوزارة تواصل توفير التطعيم بجرعات اللقاح في معظم مرافقها الصحية، مع إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة، خصوصاً كبار المواطنين والمقيمين من أصحاب الأمراض المزمنة.