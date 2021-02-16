اسهل طرق عمل مولتن كيك المج بالشوكولاته وفي أقل من دقيقة فقط، اذا كنتي من محبين الشوكولاته والمولتن كيك ولكنك لا تجدين الوقت الكافي لصنع حلوياتك المفضلة، نقدم لكي طريقة سهلة وسريعة لعمل مولتن كيك المج بالشوكولاته، كل ما تحتاجيه هو بعض المقادير البسيطة وخمس دقائق من وقتك لعملية التحضير والطهي. اسهل طرق عمل مولتن كيك المج بالشوكولاته وفي أقل من دقيقة فقط مقادير مولتن كيك المج : ٢ ملعقة كبيرة كاكاو خام.

١/٤ كوب دقيق (انخليه اولاً).

١/٨ ملعقة صغيرة ملح.

١/٤ ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا السائلة.

١/٤ كوب سكر.

٢ ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة.

٢ ملعقة كبيرة ماء. طريقة عمل مولتن كيك المج في أقل من دقيقة قومي بخلط المكونات الجافة (الدقيق- الكاكاو-السكر-الملح) وقومي بإضافة الماء والفانيليا علي الخليط

ضعي الزبدة بالمج، ثم ضعي الخليط بالمج.

ادخليه بالميكروويف لمدة ٣٠-٤٠ ثانية. اسهل طرق عمل مولتن كيك المج بالشوكولاته مقادير مولتن كيك المج بالشوكولاته ١/٤ كوب دقيق.

١/٤ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

٢ ملعقة كبيرة كاكاو خام بدون سكر.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

١ ملعقة كبيرة شوكولاتة سبريد ويمكن استبدالها برقائق الشوكولاته.

١/٨ ملعقة صغيرة ملح.

٢ ملعقة زيت نباتي.

٢ ملعقة لبن. طريقة عمل مولتن كيك المج بالشوكولاته في وعاء متوسط، اخلطي المكونات الجافة معاً.

في وعاء اخر، اخلطي اللبن والزيت معاً.

ضعي الخليط بالمج، لا تملئي المج لآخره.

قومي بوضع الشوكولاته سبريد أو رقائق الشوكولاته بمنتصف الخليط بالمج.

ضعي المج بالميكروويف لمدة ٧٠ ثانية على درجة حرارة عالية، استمتعي بالمولتن كيك المفضل لكي. اسهل طرق عمل مولتن كيك المج بالشوكولاته والقهوة مقادير مولتن كيك المج بالقهوة ١/٤ كوب رقائق الشوكولاته.

ملعقة صغيرة زيت نباتي.

٣ ملعقة كبيرة سكر.

٤ ملعقة كبيرة دقيق.

٢ ملعقة كبيرة كاكاو.

١/٢ كوب مسحوق القهوة.

١ بيضة. طريقة عمل مولتن كيك الشوكولاته والقهوة: في المج، قومي بوضع رقائق الشوكولاته والزيت وادخليها بالميكروويف لمدة ١٥ ثانية ثم اخرجيها للتقليب، كرري تلك الخطوة حتى تمام الذوبان، ثم اتركيها لتبرد لمدة ٢-٣ دقائق.

فى وعاء متوسط، اخلطي المكونات الجافة معاً ثم اضيفي البيضة علي الخليط وقومي بخلطهم مجدداً.

ضعي الخليط بالمج فوق الشوكولاتة الذائبة وادخليها بالميكروويف لمدة ٧٥-٩٠ ثانية.

نصيحة لكي: اختيارك لنوع الكاكاو الخام مهم جداً في عمل مولتن كيك المج، يفضل اختيار المنتجات الجيدة والخالية من السكر.

استمتعى بوصفاتنا المختارة لكي واخبرينا برأيك بعد قيامك بتجربتهم. اقضي على دهون دولاب المطبخ بطرق سحرية الوسوم

اسهل طرق عمل مولتن كيك المج بالشوكولاته وفي أقل من دقيقة فقط، اذا كنتي من محبين الشوكولاته والمولتن كيك ولكنك لا تجدين الوقت الكافي لصنع حلوياتك المفضلة، نقدم لكي طريقة سهلة وسريعة لعمل مولتن كيك المج بالشوكولاته، كل ما تحتاجيه هو بعض المقادير البسيطة وخمس دقائق من وقتك لعملية التحضير والطهي. اسهل طرق عمل مولتن كيك المج بالشوكولاته وفي أقل من دقيقة فقط مقادير مولتن كيك المج : ٢ ملعقة كبيرة كاكاو خام.

١/٤ كوب دقيق (انخليه اولاً).

١/٨ ملعقة صغيرة ملح.

١/٤ ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا السائلة.

١/٤ كوب سكر.

٢ ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة.

٢ ملعقة كبيرة ماء. طريقة عمل مولتن كيك المج في أقل من دقيقة قومي بخلط المكونات الجافة (الدقيق- الكاكاو-السكر-الملح) وقومي بإضافة الماء والفانيليا علي الخليط

ضعي الزبدة بالمج، ثم ضعي الخليط بالمج.

ادخليه بالميكروويف لمدة ٣٠-٤٠ ثانية. اسهل طرق عمل مولتن كيك المج بالشوكولاته مقادير مولتن كيك المج بالشوكولاته ١/٤ كوب دقيق.

١/٤ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

٢ ملعقة كبيرة كاكاو خام بدون سكر.

٢ ملعقة كبيرة سكر.

١ ملعقة كبيرة شوكولاتة سبريد ويمكن استبدالها برقائق الشوكولاته.

١/٨ ملعقة صغيرة ملح.

٢ ملعقة زيت نباتي.

٢ ملعقة لبن. طريقة عمل مولتن كيك المج بالشوكولاته في وعاء متوسط، اخلطي المكونات الجافة معاً.

في وعاء اخر، اخلطي اللبن والزيت معاً.

ضعي الخليط بالمج، لا تملئي المج لآخره.

قومي بوضع الشوكولاته سبريد أو رقائق الشوكولاته بمنتصف الخليط بالمج.

ضعي المج بالميكروويف لمدة ٧٠ ثانية على درجة حرارة عالية، استمتعي بالمولتن كيك المفضل لكي. اسهل طرق عمل مولتن كيك المج بالشوكولاته والقهوة مقادير مولتن كيك المج بالقهوة ١/٤ كوب رقائق الشوكولاته.

ملعقة صغيرة زيت نباتي.

٣ ملعقة كبيرة سكر.

٤ ملعقة كبيرة دقيق.

٢ ملعقة كبيرة كاكاو.

١/٢ كوب مسحوق القهوة.

١ بيضة. طريقة عمل مولتن كيك الشوكولاته والقهوة: في المج، قومي بوضع رقائق الشوكولاته والزيت وادخليها بالميكروويف لمدة ١٥ ثانية ثم اخرجيها للتقليب، كرري تلك الخطوة حتى تمام الذوبان، ثم اتركيها لتبرد لمدة ٢-٣ دقائق.

فى وعاء متوسط، اخلطي المكونات الجافة معاً ثم اضيفي البيضة علي الخليط وقومي بخلطهم مجدداً.

ضعي الخليط بالمج فوق الشوكولاتة الذائبة وادخليها بالميكروويف لمدة ٧٥-٩٠ ثانية.

نصيحة لكي: اختيارك لنوع الكاكاو الخام مهم جداً في عمل مولتن كيك المج، يفضل اختيار المنتجات الجيدة والخالية من السكر.

استمتعى بوصفاتنا المختارة لكي واخبرينا برأيك بعد قيامك بتجربتهم. اقضي على دهون دولاب المطبخ بطرق سحرية

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