وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار حول الفم و البقع الداكنة ببشرتك بطريقة سهلة وفعالة، نقدم لكي حلول بسيطة وفعالة لمشكلة من اكثر مشاكل البشرة الشائعة وهي الاسمرار حول الفم وعدم توحيد لون البشرة، لعدة أسباب من أهمها جفاف البشرة، الاستخدام المفرط لمزيل الشعر (واكس) الساخن علي البشرة، التعرض للشمس مباشرة بدون وضع واقي شمس ذو درجة حماية مناسبة لبشرتك، ويمكن أن يكون بسبب أسباب صحية يمكنك أن تستشيري طبيبك فيها.

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار حول الفم و البقع الداكنة ببشرتك بطريقة سهلة وفعالة

الخطوة الأولي والأساسية لعلاج جفاف البشرة وقلة ترطيبها هي الحرص علي شرب كمية كافية من الماء كل يوم، حيث أن المياه تعتبر العنصر الرئيسي بجسدك، وللتخلص من الجفاف احرصي علي شرب ٨ أكواب من المياه على الأقل يومياً.

وصفة ماء الورد و الجلسرين :

يعتبر الجلسرين من افضل العلاجات لجفاف البشرة والعمل على ترطيبها وماء الورد يعمل علي تفتيح البشرة و الحفاظ على رطوبتها.

اخلطي معلقة كبيرة من الجلسرين ومعلقة كبيرة من ماء الورد وضعي الخليط حول الفم و الشفاة ليلاً و قومي بغسله بالماء البارد صباحاً.

وصفة الليمون و ماء الورد :

يعتبر الليمون من أفضل العناصر الطبيعية لتفتيح البشرة ولكن تكمن المشكلة في درجة حموضته العالية والتي لا تناسب أصحاب البشرة الحساسة، ولكن مع خلطه بالقليل من ماء الورد يتم تخفيف طبيعته الحمضية حيث يمكنك استخدامه بطريقة أمنة.

اخلطي ٥ قطرات من عصير الليمون مع معلقة كبيرة من ماء الورد وضعي الخليط على المنطقة المراد تفتيحها علي بشرة نظيفة صباحاً وليلاً ضمن روتينك الشامل للعناية بالبشرة اليومي.

وصفة العسل و عصير الليمون :

يعتبر العسل من المكون الرئيسي لأي وصفة جمالية لما يحتويه من فوائد ومضادات للأكسدة.

اخلطي ٣ قطرات من عصير الليمون مع معلقة صغيرة من عسل النحل وضعيه حول الفم و الشفاة واتركيه لمدة ربع ساعة ثم قوميه بغسله بالماء.

وصفة جل الصبار ( الالوفيرا ):

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الفم

يعمل جل الصبار على مساعدة بشرتك للتخلص من البقع الداكنة و تفتيح البشرة، يفضل استخدامك للجل المستخرج من نبات الصبار الطبيعي.

ضعي الجل حول الفم على بشرة نظيفة واتركيه ليلاً ثم اغسليه صباحاً بماء بارد (كرري هذه الوصفة بشكل يومي لمدة أسبوعين) حتي ترين نتيجة ملحوظة.

وصفة الشوفان و العسل :

اطحني القليل من الشوفان و ضيفي عليه معلقة صغيرة من عسل النحل و معلقة صغيرة ماء ورد, ثم ضعي كمية قليلة حول فمك والبقع الداكنة وقومي بفركه بلطف لمدة ٣ دقائق ثم اتركيه علي بشرتك لمدة ١٠ دقائق اخري، ثم اغسليه بماء بارد.

و يمكنك استخدام وصفات ماسكات طبيعية للحصول على بشرة مشرقة ورائعة بطريقة بسيطة.