بدون كوافير ماسك للتخلص من شعر الوجه بدون ألم وتفتيحه كالبدر في الحال

ماسك للتخلص من شعر الوجه بدون ألم وهو الأمر الذي يهم معظم النساء في إزالة الشعر دون ألم بوصفات لا تجعله ينمو بسرعة مثل الشفرات والملاقيط وغيرها، ومن خلال تجارب العديد من النساء اللواتي أجمعن أن كل سيدة لها طريقة تناسبها مختلفة عن الأخرى من الطرق الكثيرة الموجودة سواء طبيعية أو لا، وبقدر الإمكان نحاول استخدام المواد الطبيعية بحيث نحصل على فوائد إضافية منها تفتيح البشرة إزالة البثور والجلد الميت لكي تتمتعي بوجه مشرق وفاتح مثل البدر خاصة إذا كان لديكِ مناسبة وتريدين تبييض الوجه بسرعة على عكس المنتجات الكيميائية قد تسبب آثار ضارة على الجلد منها الحساسية أو الالتهابات وغيرها نحن في غنى عنها.

تعد الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق لعلاج مشاكل الوجه والشعر، التي تمد الجلد بالفيتامينات والعناصر الهامة لتجديد الخلايا وتغذيتها والتي تساعد أيضاً في علاج تساقط الشعر والفراغات بدلا من استخدام العقاقير والتي هي اساسها موجود لديكم في الطبيعة، فمثلا نبات الصبار الرهيب في فوائده للبشرة والشعر، أما عن وصفتنا اليوم فهي مكونين فقط للتخلص من شعر الوجه بدون ألم دون الذهاب إلى الكوافير وتوفير الوقت والجهد والمال والحفاظ على التباعد خاصة في هذه الأيام، جربيها فهي سريعة جداً لا تحتاج إلى حرفية معينة لكنها بسيطة جداً.

طريقة التخلص من شعر الوجه بدون ألم

المكونات بسيطة وسهلة للغاية وهي :- 2 ملعقة كبيرة جل صبار + 2 ملعقة كبيرة جيلاتين وهو متوفر لدى المتاجر + 2 ملعقة حليب دافيء.

ماسك للتخلص من شعر الوجه بدون ألم

طريقة التحضير والاستعمال:-

اخلطي الجيلاتين مع الحليب حتى يذوب تماما سوف يكون مثل الكريم.

ضعي الصبار ثم يخلط جيداً.

ضعي الماسك على وجهك ويوزع في كل ناحية.

ثم يترك حتى يجف.

انزعي الماسك من أسفل لأعلى برفق سوف يزيل الشعر نهائياً ويفتح البشر.