وصفة لصبغ شيب الشعر بدون حناء تخلصك من الشعر الأبيض

تقوم السيدات بالبحث عن وصفة لصبغ شيب الشعر وذلك لإزالة التغييرات التي تحدث في لون الشعر نتيجة لتوقف إنتاج بروتين الميلانين من خلال الخلايا المسئولة عنه مما يجعلهم يلجئون إلى البحث عن وصفة لعلاج شيب الشعر التي تجعل الشعر يبدوا باللون الطبيعي له دون التأثير على باقي الشعر وأيضًا لتجنب الظهور بمظهر غير لائق ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على صبغة طبيعية للشعر الأبيض.

وصفة لصبغ شيب الشعر

تعتبر أكثر وصفة لصبغ شيب الشعر هي وصفة الحناء والتي يتم استخدامها بكثرة منذ فترات كبيرة بالإضافة إلى دخولها في تركيب العديد من مستحضرات التجميل المختلفة والمتعلقة بالشعر وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة استخدام الحناء لصبغ الشعر.

وصفة الحناء لصبغ شيب الشعر

يمكن استخدام الحناء في صبغ الشعر عن طريق بعض المكونات وهي:

نصف كوب صغير من الحناء.

كمية مناسبة من الماء.

كيس بلاستيك.

طريقة استخدام الوصفة

يتم وضع الحناء في وعاء ومن ثم إضافة الماء حتى يتم الحصول على قوام لزج يمكن فرده على الشعر، ومن ثم يتم تغطية الخليط لمدة اثني عشر ساعة ومن ثم يتم غسل الشعر جيدًا ويمشط ويوضع الخليط مباشرة على الشعر ويجب تغطيته بالكامل بالحناء ويترك الخليط على الشعر لمدة ثلاث ساعات وبحد أقصي ست ساعات.

وصفة قشر البطاطا لصبغ شيب الشعر

تعتبر وصفة قشر البطاطا أفضل صبغة طبيعية للشيب مجربة ومن الصبغات التي لا تكلف مستخدمها أموالًا كثير فيمكن من خلال تجميع كمية مناسبة من قشر البطاطا ووضعها مع كوبين من الماء على النار الحصول على الصبغة المناسبة لتغطية شيب الشعر ويترك الخليط على النار لمدة عشرون دقيقة ومن ثم يترك حتى يبرد تمامًا ويتم توزيعه على الشعر من خلال فرشاة الأسنان أو سكب الخليط على الشعر عن طريق تقسيمه إلى مجموعات ويترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ومن ثم يتم شطفه جيدًا بالماء الفاتر.

صبغة طبيعية للشعر الأبيض بدون حناء

يمكن من خلال مزج معصور الجزر مع كمية مناسبة من زيت الزيتون ويتم تقليبهم جيدًا للحصول على قوام متماسك ويتم فرد الخليط على الشعر مباشرة ويترك لمدة ساعة كاملة لضمان الحصول على اللون المرغوب لشعر الشيب.