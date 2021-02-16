وصفات تبييض الوجه الحساس بمواد طبيعية 100% وحلول للعناية بالبشرة

وصفات تبييض الوجه الحساس هي الوصفات المكونة من مواد طبيعية لا تسبب التهابات لهذا النوع من أنواع البشرة، فالبشرة الحساسة لا يمكن استخدام أي وصفات طبيعية لتبييض الوجه معها بل حتى يتم الحصول على بشرة أكثر نضارة وحيوية، وفي نفس الوقت بدون ضرر ينبغي أن نختار المناسب، ولهذا سنوفر لكم خلطات تبييض الوجه وخلطة تفتيح البشرة الحساسة بالتفصيل.

وصفات تبييض الوجه الحساس

تتعدد وصفات تبييض الوجه الحساس ولكن يفضل أصحاب البشرة الحساسة اللجوء إلى الوصفات الطبيعية والتي تكون أكثر آمنا عن غيرها من الوصفات التي تقدمها العديد من شركات مستحضرات التجميل.

ماسك الخيار لتفتيح الوجه الحساس

يعمل الخيار على تنشيط الدورة الدموية في الوجه بالإضافة إلى إزالة آثار الهالات السوداء لاحتوائه على العديد من العناصر والفيتامينات المختلفة التي تعمل على تغذية البشرة بالعناصر المفيدة، ويتم استخدام هذا ماسك تبييض الوجه الحساس من خلال:

إحضار ثلاثة ملاعق من معصور الخيار.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

بضع القطرات من ماء الورد.

طريقة الاستخدام

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

يتم خلط جميع المكونات جيدًا ومن ثم توزيعها على البشرة وتترك لمدة نصف الساعة.

يتم بعد ذلك غسل الوجه جيدًا بالماء البارد، ويفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة أكثر بياضًا.

وصفة الموز والعسل لتبييض الوجه الحساس

يتم إحضار موزة واحدة ويتم هرسها جيدًا وإضافة ملعقة من عسل النحل النقي ويتم توزيعها على الوجه ويترك لمدة ربع الساعة ومن ثم يتم إزالة الخليط ويغسل الوجه بالماء جيدًا لإزالة آثار العسل.

خلطة قشور البرتقال والحليب لتبييض الوجه الحساس

تعد أفضل خلطات للوجه الحساس خلطة قشور البرتقال لما تحتويه من نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الطيارة المتميزة والتي تقوم بدور كبير في إضفاء النضارة والحيوية للوجه ويمكن استخدام هذه الخلطة عن طريق تجفيف بعض من قشر البرتقال ومن ثم طحنها جيدًا وإضافة كمية مناسبة من اللبن الحليب عليها وتقليبها جيدًا لتكوين قوام متماسك، ويوضع الخليط على الوجه مباشرة لمدة ربع الساعة ومن ثم يتم غسل الوجه جيدًا بالماء البارد ويمكن تكرار هذه الخلطة يوميًا للحصول على أفضل النتائج ولمدة أسبوع كامل.