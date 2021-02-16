أسرع زيوت لتطويل الشعر في أسبوع 10 سم ليصبح مثل ذيل الحصان

أسرع زيوت لتطويل الشعر هو الحل المثالي لكل من يعاني من مشاكل تساقط الشعر، حيث تعد الزيوت الطبيعية هي أفضل وصفات لتطويل الشعر لإعادة نموه بشكل طبيعي وسريع، يجب التوقف عن المنتجات ذات المستحضرات الكيميائية الرخيصة التي تباع في الأسواق وما يتداول عبر الأنترنت من طرق تطويل الشعر؛ لأنها تسبب ظهور القشرة وما يؤدي إلى تلف الشعر مما يصعب علاجه بسرعة.

لا يفضل العديد من الناس أستخدام الزيوت رغم أنها تقوم على تطويل الشعر بسرعة فائقه وتكثيف الشعر، يعد الشعر هو أساس الجمال الخارجي لكل فتاة فكلما زاد طوله وكثافته ونعومه؛ زادت ثقتها بنفسها وشعورها بجمالها عند رؤية نفسها في المرآة.

زيت جوز الهند: يعد من أسرع الزيوت المستخدمة لتطويل الشعر لما يحتويه على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين E ومواد مضادة للأكسدة، كما يدخل في العديد من خلطات لتطويل الشعر مما يتيح أستخدامه كبلسم طبيعي لتنعيم وتكثيف الشعر، يقوم بنتيجة مذهلة في وقت قصير ربما أسبوع فقط مهما كان الشعر جاف أو دهني. زيت السمسم: يحتوي على موادة مضادة للميكروبات تقوم على تحفيز نمو بصيلات الشعر بشكل طبيعي، يمكن تدليك فروة رأس برفق بشكل يومي لتنشيط الخلايا مع علاج قشرة الشعر للحفاظ على نعومة وجمال شعرك.

خلطة لتطويل الشعر في أسبوع 10 سم

تبحث الكثير من النساء عن كيفية تطويل الشعر في أسبوع أو كيف أطول شعري، كما تزداد التساؤلات على مواقع التوصل الاجتماعي عن أفضل زيت لتطويل الشعر مجرب تنصح به الفتيات وفق التجارب التي يشاركونها مع بعضهن، قامت إحدى الفتيات بنشر تجربة خاصة حيث قالت زيت لتطويل الشعر بأسبوع بس خطير، إليكم الخطوات:



معلقتين من زيت جوز الهند.

معلقتين من زيت السمسم.

معلقة من زيت الخروع.

معلقة من زيت اللوز.

معلقة من زيت الأركان.

يتم خلط الزيوت مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس، ثم يتم توزيعها على الشعر بالتساوي من الأطراف حتى نهاية الجذور، يترك على الشعر لمدة ساعة ثم الاستحمام وغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، تقوم هذه الخلطة على تطويل الشعر بسرعة البرق 10 سم في أسبوع بشرط الاستمرار عليها بشكل يومي؛ حيث تتكون هذه الوصفة من أسرع زيوت لتطويل الشعر.