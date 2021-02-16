أقوي كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الخشن والمجعد في المنزل. النتيجة مذهلة 

أقوي كيراتين طبيعي لتنعيم الشعر الخشن الأشياء التي نبحث عنها بصفة مستمرة، هو الحصول على شعر كثيف، وناعم دون أن نقوم بصرف العديد من الاموال لذلك سوف نقوم باتباع وصفة الافوكادو، لتعدد فوائده، ومن خلالها أيضا نحصل على العناصر الغذائية المفيدة للشعر ويقضي أيضا على القشور التي تتواجد في الشعر بالإضافة إلى ذلك فهو يخلصنا من جفاف وخشونة الشعر، كما أن وصفة الأفوكادو تعتبر من أفضل الوصفات التى تعطى ملمس رائع كما أن الافوكادو بصفة عامة من الفواكه المفيدة جدا التي تحتوي على الفيتامينات والبروتينات الهائلة،تابعي معي الوصفة التي سوف تجعل الشعر كثيف وناعم.

الأفوكادو يعمل على تنعيم الشعر.

هل الافوكادو مفيد للشعر؟ نعم هو أنسب المواد الطبيعة وفوائده المتعددة.

يعمل على تغذية بصيلات الشعر وتزويدها بالفيتامينات والمعادن.

الأفوكادو يعمل على ترطيب الشعر وتكثيفه في وقت قليل جدا.

استخدامنا الأفوكادو مع زيت الزيتون نحصل على شعر طويل كثيف الافوكادو.

أيضا يعتبر معالج قوي لخشونة الشعر، ويقضي على القشرة التي تسبب ضرر للشعر.

عزيزتي إذا كنت ترغبين في شعر صحي غني بالعديد من الفوائد المتعددة يمكنك أن تتابع وصفة الأفوكادو فهو مفيد جدا إذا كان للبشرة أو للشعر.

2 ثمرة من الافوكادو او حسب طول الشعر.

كمية بسيطة من زيت الزيتون شامبو.

وعاء فارغ.

زيت اللوز.

يمكنك الآن أن تقومي بوضع فاكهة الأفوكادو داخل الوعاء العميق الفارغ وتقوم هرسها جيدا.

ثم يمكنك ايضا أن تقومي باضافة كمية من زيت الزيتون.

يتم توزيع هذا الماسك الفعال على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ولكن من أهم الخطوات لابد من تغطية شعرك جيدا باستخدام قبعة الاستحمام.

هذا الماسك لابد من تواجده على الشعر لمدة تتراوح ما بين ال 30 دقيقة إلى 50 دقيقة.

ثم نبدأ بغسيل الشعر جيدا باستخدام الشامبو المعتاد.

نضع كمية من الأفوكادو مع موزة واحدة.

ويتم هرسها جيدا باستخدام الكبة.

ثم نقوم باضافة ملعقة من زيت اللوز الحلو.

و نضع هذا الماسك على الشعر مع توزيع جيدا.

ثم قومي بتغطية رأسك لمدة 30 دقيقة

يغسل الشعر بعد مرور الوقت المتفق عليه