كريم الكولاجين الساحر في شد الرقبة والوجه والجسم والتخلص من التجاعيد للابد في 3 أيام

كريم الكولاجين شد البشرة والتخلص من الترهلات التي تتواجد فيها، ووجود البقع الداكنة يعتبر أمر هام جدا يجب أن نقوم بالبحث عن كريم متميز، ولكن استخدامك عزيزتي لبعض المنتجات الطبيعية حول الوصفات التي تم تصنيعها من الطبيعة إذا كانت من الزيوت أو من الأدوات التي يستخدمها، وسوف تسهل عليك العديد من المشاكل التي يمكن أن تواجهه من مشاكل البشرة، لذلك جئنا اليوم بمسك البطاطا التي يساعد على تبيض البشرة، بالإضافة إلى ذلك فهو يعتبر غني بالعديد من البروتينات التي دائما نبحث عنها في كريمات البشرة، بالإضافة إلى ذلك فهو غني عن التعريف لذا يعتبر هذا الماسك رائع تابعي معي الوصفة.

المكونات:-

كمية وفيرة من الحليب.

البطاطا المهروسة.

نبدأ بمزج المكونات جيدا، من الحليب والبطاطا.

نقوم بتنظيف الوجه بشكل كامل.

ثم نضع الماسك على البشرة.

نتركه لكي يجف تماما.

ثم نبدأ بفرك هذا الماسك بأصابعنا.

ثم نقوم بغسل البشرة جيدا.

يفضل أن يقوم بتنظيف البشرة بشكل دائم يومي.

استخدام الماسكات الطبيعية.

لابد من تقشير البشرة بشكل دائم لتنظيف البشرة.

على أن يتم التقشير مرتين فقط في الأسبوع لكي نتخلص من الجلد الميت التي يسبب ضرر نفسي للبشرة.

الليمون هو الأساسي لتفتيح البشرة يمكن استخدامها في العديد من المشروبات الطبيعية التي تساعد على شد وتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد

المكونات

كمية بسيطة من عصير الليمون.

أناء فارغ.

قطن.

في أناء فارغ نغمس القطن.

وبعد ذلك نضعها على البشرة بشكل جذري.

ثم يترك على الأقل ساعة.

ثم يتم أزالته جيدا باستخدام الماء الدافئ.

وسوف تلاحظين الفرق والنتيجة من أول استخدام هذه الوصفة

تجنبي عدم وضع الليمون بجانب العين لأنه قد يسبب حرقان في العين، وأيضا تجنب أن نضعه في هذا في الأماكن التي يوجد بها جروح نتمنى أن نكون قد أفدناكم في هذا المقال.