طريقة عمل البسبوسة خطوة بخطوة وإليكم سر نجاح البسبوسة ذي المحلات

البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي عرفت في العالم العربي كله، وتتواجد البسبوسة بقوة في الكثير من المناسبات المختلفة، وأيضاً تقدم في أي وقت لأنها من الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار، ولكن بعض ربات البيوت تفضل إعدادها في البيت بدلاً من شراءها من المحلات، ولكن غالباً لم تكون بنفس نتيجة الجاهزة، ولذلك قررنا أن نستعرض عليمكم سر نجاح البسبوسة ذي المحلات فكونوا معنا.

طريقة عمل البسبوسة

البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات التي تتمتع بطعم لذيذ وقوام رملي رائع، والتي يحبها الكثيرون وهناك البعض الذين يعشقون طعمها، وطريقة عمل البسبوسة من أسهل ما يكون ومكوناتها قليلة وغير مكلفة كما يعتقد البعض.

كوب زبادي.

كوبين سميد.

نصف كوب سكر.

كوب زبدة مذابة.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

رشة فانيليا.

في وعاء كبير يتم خلط الزبدة المذابة مع السميد ونقلب من خلالها اليدين ليصبح لدينا عجينة رملية، ثم نقوم بإضافة مقدار السكر والعسل والزبادي وتقلب كافة المكونات معاً حتى تتجانس.

نحضر صينية متوسط وتدهن بالزبدة ويسكب فيها خليط البسبوسة، وتدخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.

يتم عمل شربات البسبوسة من خلال مزج السكر والماء في قدر ويرفع على نار متوسطة حتى الغليان، ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا ويترك المزيج يغلي قليلاً حتى يثقل، ويضاف الشربات على البسبوسة وهو دافئ وهي ساخنة وتغطى وتترك تبرد ثم تقطع.

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المكونات:مكونات الشربات:طريقة عمل البسبوسة: