طريقة عمل الكيكة الحلزونية السهلة في المنزل

طريقة عمل الكيكة الحلزونية في المنزل من الأمور التي تجعلك تتجنبي التكاليف المدفوعة لشرائها من محلات الحلويات، وهي سميت بهذا الاسم نتيجة الشكل الحلزونية الذي اتخذه عند رص مواد التزيين عليها، يمكنك تحضيرها في المناسبات والحفلات أو لأسرتك في الأيام العادية. مكونات تحضير الكيكة الحلزونية كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب كبير من اللبن البودرة.

كوب كبير جبن كريمي.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب ونصف ماء فاتر.

كوب كبير شربات بارد.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة عمل الكيكة الحلزونية في البداية أضيفي الماء على السكر وقلبيهم جيداً، ثم أضيفي الزيت وقلبي مرة ثانية.

انخلي الدقيق بشكل جيد قبل إضافة المكونات الأخرى عليه ثم أضيفي البيكنج بودر ورشة من الملح.

أضيفي الخليط السابق على خليط الماء والسكر والزيت واستخدمي الملعقة في تقليب جميع المكونات معاً.

بالاستمرار في التقليب ستلاحظين أن هذا الخليط أصبح ذو قوام سميك. اسهل طريقة لتحضير الكيكة الحلزونية في الفرن إدهني صينية الكيك بالقليل من الزبدة، ثم صبي عليها عجينة الكيك ببطء.

حضري الجبن الكريمي والقشطة الذين تريدين وضعهم على الكيك.

ضعيهم في قمع ليسهل عليك توزيعهم على وجه الكيكة الحلزونية.

ضعي الجبنة في شكل حلزوني على وجه عجينة الكيك لإعطاء الكيكة هذا الشكل.

أدخلي الكيكة إلى الفرن في درجة حرارة متوسطة وتكدس كل فترة من سوى الكيك.

بعد حوالي نصف ساعة ستلاحظين نضح العجينة ليصبح الكيك جاهز.

عليك تحضير الشيرة أثناء إعداد الكيك واتركيها جانباً لتصبح باردة.

أخرجي الكيك من الفرن وأضيفي عليه السيرة الباردة.

قطعي الكيك قبل أن يبرد في أشكال مثلية وقدميهم على أطباق التقديم.

يمكن تزيين وجه الكيكة بالفواكه المقطعة والمكسرات. ميعاد نزول حافز بعد ملتحق مكونات تحضير الكيكة الحلزونيةطريقة عمل الكيكة الحلزونيةاسهل طريقة لتحضير الكيكة الحلزونية في الفرن الوسوم

طريقة عمل الكيكة الحلزونية في المنزل من الأمور التي تجعلك تتجنبي التكاليف المدفوعة لشرائها من محلات الحلويات، وهي سميت بهذا الاسم نتيجة الشكل الحلزونية الذي اتخذه عند رص مواد التزيين عليها، يمكنك تحضيرها في المناسبات والحفلات أو لأسرتك في الأيام العادية. مكونات تحضير الكيكة الحلزونية كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب كبير من اللبن البودرة.

كوب كبير جبن كريمي.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب ونصف ماء فاتر.

كوب كبير شربات بارد.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة عمل الكيكة الحلزونية في البداية أضيفي الماء على السكر وقلبيهم جيداً، ثم أضيفي الزيت وقلبي مرة ثانية.

انخلي الدقيق بشكل جيد قبل إضافة المكونات الأخرى عليه ثم أضيفي البيكنج بودر ورشة من الملح.

أضيفي الخليط السابق على خليط الماء والسكر والزيت واستخدمي الملعقة في تقليب جميع المكونات معاً.

بالاستمرار في التقليب ستلاحظين أن هذا الخليط أصبح ذو قوام سميك. اسهل طريقة لتحضير الكيكة الحلزونية في الفرن إدهني صينية الكيك بالقليل من الزبدة، ثم صبي عليها عجينة الكيك ببطء.

حضري الجبن الكريمي والقشطة الذين تريدين وضعهم على الكيك.

ضعيهم في قمع ليسهل عليك توزيعهم على وجه الكيكة الحلزونية.

ضعي الجبنة في شكل حلزوني على وجه عجينة الكيك لإعطاء الكيكة هذا الشكل.

أدخلي الكيكة إلى الفرن في درجة حرارة متوسطة وتكدس كل فترة من سوى الكيك.

بعد حوالي نصف ساعة ستلاحظين نضح العجينة ليصبح الكيك جاهز.

عليك تحضير الشيرة أثناء إعداد الكيك واتركيها جانباً لتصبح باردة.

أخرجي الكيك من الفرن وأضيفي عليه السيرة الباردة.

قطعي الكيك قبل أن يبرد في أشكال مثلية وقدميهم على أطباق التقديم.

يمكن تزيين وجه الكيكة بالفواكه المقطعة والمكسرات. ميعاد نزول حافز بعد ملتحق مكونات تحضير الكيكة الحلزونيةطريقة عمل الكيكة الحلزونيةاسهل طريقة لتحضير الكيكة الحلزونية في الفرن

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