تعرفي على طريقة تخزين الخرشوف في الفريزر لفترة طويلة حتى تتناوليه في الفترة التي يكون بها في الأسواق، حيث يتغير لون الخضار بعد فترة قصيرة من تعرضه للهواء وكذلك لا يمكن تخزينه في المنزل بدون وجود طريقة جيدة للتخزين في درجات حرارة منخفضة، ولذلك تعرفي فيما يلي على بعض النصائح عند شراء الخرشوف وطريقة تنظيفه.نصائح عند شراء الخرشوف
عندما تقومين بشراء الخرشوف من الأسواق تأكدي من توافر الأمور التالية:
- يتم إختيار حبات الخرشوف ذات الحجم الكبير.
- يجب أن يكون لون الخرشوف أخضر داكن عند شرائه.
- شراء حبات الخرشوف التي تكون بها الأوراق متقاربة من بعضها البعض.
يتم تنظيف الخرشوف مما به من أوساخ بعد شرائه بالطريقة التالية:
- يتم تقطيع جذور الخرشوف الموجودة في حبات الخرشوف ذات الحجم الكبير.
- قطع أوراق الخرشوف بشكل طولي حتى لا تنجرح يديك أثناء قيامك بتقطيع الخرشوف.
- استخدمي الملعقة البلاستيكية أو الخشبية متى تزيل الأشواك الداخلية من حبة الخرشوف.
- يتم وضع حبات الخرشوف على الفور في الماء المضاف إليه الملح والليمون لمنع وصول الهواء عليه فيظل ذو لون داكن.
كما يتم تخزين الخرشوف بالطريقة التالية:
- نضع الوعاء الذي يحتوي على الخرشوف والملح والماء والليمون على النار حتى يحصل على نصف تسوية.
- نخرج الخرشوف من الماء المغلي ونستخدم المصفاة لتصفيته حتى يخلو تماماً من الماء.
- نرص أوراق الخرشوف في أكياس بلاستيك ونحتفظ بها في الثلاجة ونخرجها فقط عند الحاجة.
- عند طهي الخرشوف لا يحب سلقه مرة أخرى قبل الطهي متى لا يتغير لونه أو طعمه.
- عند التحضير يتم حشو الخرشوف باللحم المعصج ويضاف إليها الصلصة.
- يمكن تحضيره بأي طريقة أخرى بحسب ما تريدين.
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تعرفي على طريقة تخزين الخرشوف في الفريزر لفترة طويلة حتى تتناوليه في الفترة التي يكون بها في الأسواق، حيث يتغير لون الخضار بعد فترة قصيرة من تعرضه للهواء وكذلك لا يمكن تخزينه في المنزل بدون وجود طريقة جيدة للتخزين في درجات حرارة منخفضة، ولذلك تعرفي فيما يلي على بعض النصائح عند شراء الخرشوف وطريقة تنظيفه.نصائح عند شراء الخرشوف
عندما تقومين بشراء الخرشوف من الأسواق تأكدي من توافر الأمور التالية:
- يتم إختيار حبات الخرشوف ذات الحجم الكبير.
- يجب أن يكون لون الخرشوف أخضر داكن عند شرائه.
- شراء حبات الخرشوف التي تكون بها الأوراق متقاربة من بعضها البعض.
يتم تنظيف الخرشوف مما به من أوساخ بعد شرائه بالطريقة التالية:
- يتم تقطيع جذور الخرشوف الموجودة في حبات الخرشوف ذات الحجم الكبير.
- قطع أوراق الخرشوف بشكل طولي حتى لا تنجرح يديك أثناء قيامك بتقطيع الخرشوف.
- استخدمي الملعقة البلاستيكية أو الخشبية متى تزيل الأشواك الداخلية من حبة الخرشوف.
- يتم وضع حبات الخرشوف على الفور في الماء المضاف إليه الملح والليمون لمنع وصول الهواء عليه فيظل ذو لون داكن.
كما يتم تخزين الخرشوف بالطريقة التالية:
- نضع الوعاء الذي يحتوي على الخرشوف والملح والماء والليمون على النار حتى يحصل على نصف تسوية.
- نخرج الخرشوف من الماء المغلي ونستخدم المصفاة لتصفيته حتى يخلو تماماً من الماء.
- نرص أوراق الخرشوف في أكياس بلاستيك ونحتفظ بها في الثلاجة ونخرجها فقط عند الحاجة.
- عند طهي الخرشوف لا يحب سلقه مرة أخرى قبل الطهي متى لا يتغير لونه أو طعمه.
- عند التحضير يتم حشو الخرشوف باللحم المعصج ويضاف إليها الصلصة.
- يمكن تحضيره بأي طريقة أخرى بحسب ما تريدين.
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