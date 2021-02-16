طريقة عمل ساندوتش البيتزا 2021

طريقة عمل ساندوتش البيتزا رغم أنها تأخذ مدة طويلة حتى يتم تحضيرها إلا أنها ذات طعم رائع، ويشتريها الجميع من المطاعم جاهزة ولكن بالإمكان تحضيرها كوجبة مشبعة في المنزل، حيث تتعدد الوصفات والحشوة الخاصة بالبيتزا ويمكن إختيار ما يروق لكم من بين هذه الأصناف وفي هذا المقال نعرض لكم طريقة مميزة لتحضير ساندوتش البيتزا داخل المنزل. مقادير تحضير ساندوتش البيتزا قطعتان من صدور الدجاج مخلية العظم.

حبتان من البصل بحجم متوسط.

حبتان من الفلفل الرومي بحجم متوسط.

ثمرة من الشطة الحارة.

حبة من الجزر ذات حجم كبير.

ملعقتان كبيرتان في الحجم من الزيت النباتي.

نصف كوب مشروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة توابل مشكلة.

ملعقة صغيرة من توابل الدجاج.

جبنة موزاريلا حسب الحاجة.

زيتون مقطع لشرائح دائرية. خطوات عمل ساندوتش البيتزا نغسل صدور الدجاج بشكل جيد، لنتخلص من رائحة الزفارة ونخليه من العظم.

نغسل كل من البصل والجزر والفلفل الرومي ويتم تقطيعهم جميعاً إلى شرائح صغيرة.

في مقلاة ذات حجم متوسط نضع كمية من الزيت ونتركها لتسخن لفترة.

نضيف المكونات السابقة على الزيت نستمر في تقليب جنيه المكونات حتى تذبل ويتغير لونها.

نفرم الشطة الحارة ثم نضيفها على الخليط السابق ونستمر في التقليب.

نضيف الزيتون القطع مع المشروم على نفس الخليط ونقلب لمدة خمس دقائق حتى تنضج جميع المكونات.

نضيف رشة الملح ونصف ملعقة من التوابل ونقلب جميع المكونات بشكل جيد حتى تختلط جميعاً.

نقوم بسلق الدجاج على النار حتى ينضج.

نفتح الساندوتش وندخل به قطع من الدجاج مضاف إليه الخليط السابق.

في النهاية يقدم ساندوتش البيتزا إلى جانب الكاتشب وطبق من البطاطس المقلية. أسرار بسبوسة المحلات وطريقة عملها في 5 دقائق بطريقة سهلة جداً مقادير تحضير ساندوتش البيتزاخطوات عمل ساندوتش البيتزا الوسوم

طريقة عمل ساندوتش البيتزا رغم أنها تأخذ مدة طويلة حتى يتم تحضيرها إلا أنها ذات طعم رائع، ويشتريها الجميع من المطاعم جاهزة ولكن بالإمكان تحضيرها كوجبة مشبعة في المنزل، حيث تتعدد الوصفات والحشوة الخاصة بالبيتزا ويمكن إختيار ما يروق لكم من بين هذه الأصناف وفي هذا المقال نعرض لكم طريقة مميزة لتحضير ساندوتش البيتزا داخل المنزل. مقادير تحضير ساندوتش البيتزا قطعتان من صدور الدجاج مخلية العظم.

حبتان من البصل بحجم متوسط.

حبتان من الفلفل الرومي بحجم متوسط.

ثمرة من الشطة الحارة.

حبة من الجزر ذات حجم كبير.

ملعقتان كبيرتان في الحجم من الزيت النباتي.

نصف كوب مشروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة توابل مشكلة.

ملعقة صغيرة من توابل الدجاج.

جبنة موزاريلا حسب الحاجة.

زيتون مقطع لشرائح دائرية. خطوات عمل ساندوتش البيتزا نغسل صدور الدجاج بشكل جيد، لنتخلص من رائحة الزفارة ونخليه من العظم.

نغسل كل من البصل والجزر والفلفل الرومي ويتم تقطيعهم جميعاً إلى شرائح صغيرة.

في مقلاة ذات حجم متوسط نضع كمية من الزيت ونتركها لتسخن لفترة.

نضيف المكونات السابقة على الزيت نستمر في تقليب جنيه المكونات حتى تذبل ويتغير لونها.

نفرم الشطة الحارة ثم نضيفها على الخليط السابق ونستمر في التقليب.

نضيف الزيتون القطع مع المشروم على نفس الخليط ونقلب لمدة خمس دقائق حتى تنضج جميع المكونات.

نضيف رشة الملح ونصف ملعقة من التوابل ونقلب جميع المكونات بشكل جيد حتى تختلط جميعاً.

نقوم بسلق الدجاج على النار حتى ينضج.

نفتح الساندوتش وندخل به قطع من الدجاج مضاف إليه الخليط السابق.

في النهاية يقدم ساندوتش البيتزا إلى جانب الكاتشب وطبق من البطاطس المقلية. أسرار بسبوسة المحلات وطريقة عملها في 5 دقائق بطريقة سهلة جداً مقادير تحضير ساندوتش البيتزاخطوات عمل ساندوتش البيتزا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ساندوتش البيتزا 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.